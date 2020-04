A Espanya només es diagnostica el 10% de contagiats per Covid-19 davant del 30% d'Alemanya o Portugal

Un estudi elaborat per investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) afirma que el percentatge de diagnòstic en contagiats per coronavirus a Espanya ha augmentat en l'últim mes, pujant del 5% al 10%, i s'acosta al 20-30% de països com Alemanya o Portugal.





Els experts situen la taxa de diagnòstic espanyola per sobre de la mitjana europea (8%) i de països com Itàlia (8%), Regne Unit (7%) o França (7%); tot i que asseguren que Espanya segueix liderant el nombre de casos acumulats de Covid-19 --219.764, segons les seves dades--, ha informat la UPC en un comunicat aquest dimecres.





Els experts han centrat el seu estudi en analitzar quin és el "retard diagnòstic" que es produeix entre el desenvolupament de símptomes del Covid-19 en un pacient, i el seu registre com a cas positiu confirmat, en 10 països de la Unió Europea; i que a Espanya calculen en 14 dies.









Estimen que hi hauria uns 2,5 o 2,7 milions de casos acumulats a Espanya data de 26 d'abril, dels quals s'haurien pogut diagnosticar 2,3 milions; i indiquen que de tots aquests casos acumulats, "aproximadament mig milió encara podria encomanar el virus".





Els resultats de la investigació demostra també que el nombre d'infectats per Covid-19 encara és "massa baix" per poder considerar la possibilitat d'haver aconseguit la immunitat, que podria aconseguir-se amb un 60 o 75% d'infectats.