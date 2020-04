Tornada a les aules i mascaretes obligatòries: així són els plans de desconfinament a Europa

El coronavirus ha canviat les nostres vides. Si la majoria de governs es van veure obligats fa setmanes a decretar dures mesures de confinament per frenar la corba de contagis, ara afronten una segona etapa en la lluita contra la pandèmia encara més crucial: la tornada a la normalitat.





Espanya ha presentat un pla de desescalada en quatre fases que gradualment restaurarà l'activitat social i econòmica al nostre país. També la resta de països del nostre entorn ha aprovat estratègies semblants per tornar a posar en marxa la societat, encara que amb algunes diferències destacables.





El nostre veí, Portugal, ha decidit no donar per perdut el curs escolar i permetrà als seus alumnes tornar de forma presencial als centres docents excepte en el cas de Primària. A diferència del que decidit a Espanya, els estudiants de Secundària i Batxillerat tornaran a carregar-se la motxilla a l'esquena de forma progressiva per acudir a classe en dies alterns.





Alemanya, Dinamarca i Bèlgica també han apostat per mantenir el calendari escolar en la mesura de la possible reobrint les escoles a partir del maig, tot i que amb menys aforament a les aules. Aquesta decisió ha dividit els pares i professors entre aquells que veuen necessari no engegar a rodar la formació dels joves i un altre grup que prioritza la crisi sanitària per sobre del rendiment acadèmic.





Dones amb mascareta a Londres





Una altra mesura que no ha contemplat el Govern però sí països com França o Alemanya és l'ús obligatori de mascaretes. Macron ha ordenat que tant en el transport públic com en alguns llocs de treball (supermercats i atenció al públic) s'obligui a portar protecció facial.





No obstant això, hi ha similituds importants entre els plans de desconfinamiento d'Europa. La majoria d'ells, com a Itàlia o Grècia, compten amb tres fases de desescalada i ha triat la província o l'illa com a unitat d'actuació.





En cadascuna d'elles es deixarà que diferents sectors econòmics tornin a operar, posant el focus en la indústria i el sector turístic, aquest últim capital en els països de l'arc mediterrani.





Holanda és l'Estat que més es despenja de la resta en la seva estratègia de desconfinament. Als Països Baixos es va adoptar des d'un començament per un "confinament intel·ligent", com el va anomenar el seu primer ministre, Mark Rutte, de manera que el Govern està sent menys intervencionista a l'hora de decretar la tornada a la normalitat. Molts negocis han seguit oberts, es permeten activitats al carrer i les escoles reiniciaran la seva activitat l'11 de maig encara que amb el 50% de la seva capacitat.