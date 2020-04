Empresaris, Casa Reial i Govern uneixen forces per a recuperar la imatge d'Espanya

Els Reis Felip i Letizia, el Fòrum de Marques Famoses Espanyoles (FMRE) --que inclou a 140 empreses amb una xifra de negoci que equival a el 35 per cent del PIB espanyol--, la Secretaria d'Estat d'Espanya Global i una sèrie de 'ambaixadors' honoraris de la Marca Espanya han mantingut aquest dimecres una sèrie de videoconferències per analitzar l'impacte de la pandèmia de Covid-19 en la imatge d'Espanya i sumar esforços per recuperar la confiança internacional, han informat fonts de Sarsuela.









Es tracta d'una iniciativa del FMRE per mobilitzar les administracions públiques, al sector privat i a la societat civil, en estret contacte amb la Direcció de l'Estat. I, dins de la societat civil, a grans referents com Valentí Fuster, Maria Blasco, Pedro L. Alonso, Antonio Banderas, Edurne Pasaban, Isabel Coixet, Pau Gasol, Rafael Nadal i Fernando Alonso. Tots ells, que són 'ambaixadors honoraris' de la Marca Espanya, han compartit amb els Reis seva visió sobre l'impacte de COVID19 en les seves respectives activitats.





L'anàlisi de la situació amb el FRME --les empreses sumen 1,3 milions d'empleats i tenen una mitjana de facturació a l'exterior del 53 per cent- constata el mal que la pandèmia està causant a la imatge d'Espanya a l'exterior . Les altes xifres de morts i sanitaris contagiats, les imatges dels hospitals en els pitjors moments i els problemes amb el material agreugen el mal que causaran la malaltia i l'aturada econòmica.





Aquest impacte en la reputació pot tenir conseqüències econòmiques i pèrdua de capacitat d'influència exterior, i això és el que el FRME vol frenar. Les seves receptes són la col·laboració publicoprivada contra la crisi i per recuperar l'activitat econòmica i apostar per un paper primordial de les grans empreses per reactivar el teixit productiu, per projectar la imatge d'Espanya, com a generadores de valor per a tota la societat i per posar en valor la seva capacitat d'innovació per adaptar-se a situacions complexes.





També aposten per la globalització davant de temptacions proteccionistes o aïllacionistes. En la videoconferència amb els Reis han participat el president del Fòrum, Ignacio Osborne; el seu vicepresident, Antonio Abril i el president d'honor, José Luis Bonet, acompanyats pel secretari d'Estat d'Espanya Global, Manuel Muñiz.





UN PLA D'ACCIÓ PER A RECUPERAR LA CONFIANÇA AL PAÍS

En ella, han apostat per posar en marxa un pla d'acció que ajudi a recuperar la confiança a Espanya com a destinació de turisme i d'inversions i com a soci comercial com palanques clau per a la recuperació de l'activitat econòmica. A més, han insistit en la importància de potenciar mecanismes de col·laboració publicoprivada.





El Fòrum, fundat el 199, reuneix 140 empreses i al Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i de Cooperació, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, l'ICEX, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i la Cambra de Comerç d'Espanya.





A més, per analitzar l'impacte de la pandèmia en diferents àmbits, a més d'aquesta trobada institucional, els Reis han mantingut reunions amb els 'ambaixadors' honoraris dels àmbits científic, cultural i social i esportiu.





VUIT PROMOCIONS DE 'AMBAIXADORS'

El nomenament de 'ambaixadors' honoraris és una iniciativa de l'FMRE que es realitza des de 2005, cada dos anys, amb el vistiplau del Ministeri d'Exteriors, amb personalitats que representen valors com l'esforç individual i la recerca d'excel·lència, claus per a la projecció d'Espanya a l'exterior. La vuitena promoció va ser acreditada el passat 3 de març en un acte presidit pels Reis.





Així, aquest dijous, Felip i Letizia han parlat amb tres referents en l'àmbit científic: el director general de el Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars Carles III (CNIC), Valentín Fuster; la directora de el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), María Blasco i el director de el Programa Mundial d'Malària de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Pedro L. Alonso, que han exposat la seva visió de com superar la crisi de salut pública i la importància d'apostar i invertir en la ciència per afrontar futures pandèmies.





Després, han explicat als Reis seva visió sobre com revertir l'impacte negatiu de la crisi en la imatge d'Espanya l'actor Antonio Banderas, la directora de cinema Isabel Coixet i l'alpinista Edurne Pasaban. Seguidament, els esportistes Pau Gasol i Rafael Nadal i el pilot Fernando Alonso han relatat diferents iniciatives posades en marxa per pal·liar aquesta crisi, així com la seva visió sobre com recuperar la normalitat en els seus respectius àmbits professionals.