L'OMS insisteix en demanar un alto el foc a Síria durant la pandèmia

L'enviat especial de les Nacions Unides a Síria, Geir Pedersen, ha insistit aquest dimecres en la necessitat d'establir un alto el foc al país per permetre que els seus ciutadans, "cansats de la guerra", puguin accedir als recursos per combatre el coronavirus.





"No ens podem permetre les hostilitats que segurament provocaria un altre augment de comunitats vulnerables desplaçades", ha indicat Pedersen en una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU. "No ens podíem permetre aquest escenari abans de la pandèmia; ara el preu podria ser encara més alt".





En aquest context, Pedersen s'ha ofert a treballar amb totes les parts involucrades en el conflicte i amb tots els països que hi tenen influència, perquè ampliar la resposta a la pandèmia "és l'únic camí responsable". "No hi ha una solució militar a la crisi de Síria", ha afirmat.









De la seva banda, el coordinador d'Afers Humanitaris i Resposta d'Emergència de les Nacions Unides, Mark Lowcock, ha advertit al Consell de Seguretat dels perills que suposa que la pandèmia es comporti a Síria de la mateixa manera que ho ha fet en altres països.





"No podem esperar que un sistema de salut castigat per gairebé una dècada de guerra faci front a una crisi que desafia fins i tot les nacions més riques", ha criticat, després de ressaltar que no es pot esperar que "les mesures de contenció tinguin èxit" en la situació actual del país.