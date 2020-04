El Consell d'Europa denuncia els atacs del moviment independentista a la premsa

L'últim informe de la plataforma del Consell d'Europa sobre la seguretat dels periodistes, que recopila les agressions als professionals dels mitjans de comunicació a tot el continent, destaca els atacs a la llibertat de premsa per part del moviment independentista.





En concret, aquest nou informe recupera l'agressió que va patir la periodista de Telecinco Laila Jiménez mentre cobria una manifestació independentista a l'aniversari de l'1-O. Durant aquestes dates, la tensió ambiental va derivar en episodis d'agressivitat contra els professionals que retransmetien les convocatòries de el secessionisme.









Però l'informe no només se centra en aquests episodis, sinó que esmenta també la detenció de fotoperiodista d''El País' Albert García per part de la Policia Nacional, el tancament de l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Madrid M21 o la negativa de Vox a concedir acreditacions a diversos mitjans de comunicació.





"ELS MITJANS HAN DE SER LLIURES PER INFORMAR"





La secretària general del Consell d'Europa, Marija Pejcinovic Buric, ha fet una crida als governs per evitar restringir "indegudament" la llibertat de premsa durant la crisi provocada per l'expansió del COVID-19.





"Els governs s'enfronten a desafiaments sense precedents durant la crisi COVID-19, però la situació no ha de ser utilitzada per silenciar o obstaculitzar als periodistes", ha afirmat la secretària general en un comunicat emès en vigílies del Dia Mundial de la Llibertat de premsa que es commemora el 3 de maig.





Així, ha defensat que "els mitjans han de ser lliures per informar" sobre tots els aspectes de la crisi i ha afegit que els periodistes tenen "un paper clau i l'especial responsabilitat de proporcionar informació oportuna, precisa i fiable per al públic". "Ells han de poder escrutar les decisions de les autoritats en resposta a la pandèmia", ha reblat.





Segons l'informe, publicat per 14 organitzacions no governamentals internacionals, la plataforma va registrar 142 amenaces greus a la llibertat dels mitjans europeus, entre les que es troben 33 agressions físiques a periodistes, 17 nous casos de detenció i empresonament, 43 d'assetjament i intimidació i dos nous casos d'impunitat per assassinat.