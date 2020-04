El Govern espanyol descarta l'impost a les grans fortunes proposat per Pablo Iglesias

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha indicat aquest dijous que l'Executiu no ha parlat sobre crear un impost a les grans fortunes, però ha remarcat que aposten perquè contribueixin "més" a través de les figures tributàries vigents, com l'Impost de Patrimoni.





Aquestes paraules van en contra de les aspiracions del vicepresident segon i líder de Podem, Pablo Iglesias, que ha tornat a posar sobre la taula una antiga proposta del partit morat per gravar de forma temporal al "gran capital" del nostre país.









En concret, el vicepresident segon es va fer ressò d'un article en el qual els economistes de la Universitat de Berkeley, Emmanuel Saez i Gabriel Zucman, i de la London School of Economics, Camille Landais proposaven un impost a les grans fortunes a nivell europeu per sufragar la resposta dels governs a la crisi provocada per la pandèmia.





Així mateix, Nacho Álvarez, secretari d'Economia de Podem, també va defensar aquesta proposta en una entrevista recentment, que va ser difosa en el seu compte de Twitter per Pablo Iglesias.









MONTERO DIU "NO" A L'IMPOST





"No hem parlat d'un impost a grans fortunes, però sí que les grans fortunes han de contribuir més", ha assenyalat la ministra Montero durant la seva intervenció a la Comissió d'Hisenda al Congrés per informar sobre les mesures i actuacions adoptades per la seva Ministeri per abordar la crisi sanitària generada pel Covid-19.





Montero ha indicat que hi ha "diferents maneres" d'augmentar la contribució de les grans fortunes, com a través de les figures tributàries vigents, com l'Impost de Patrimoni que ha defensat, o el de Successions a l'ésser un gravamen "vinculat al que té cada un o ha heretat "i que els especialistes tributaris" saben que no grava dues vegades ".