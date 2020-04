ERC i PNB amenacen de posar fi a la legislatura si no es rectifica el pla de desescalada

Partits independentistes i nacionalistes han qüestionat aquest dijous el manteniment de l'estat d'alarma que preveu el Govern central per a la fase de transició en què s'aniran aixecant de manera gradual les mesures de confinament.





Els més durs han estat ERC i PNB, que han amenaçat de retirar el seu suport a l'Executiu i posar fi a la legislatura de forma prematura si no es revisa el pla de desescalada per atendre la "realitat històrica" tant de Catalunya com del País Basc.





La representant del PNB, Josune Gorospe, ha afirmat que "no hi ha criteris sanitaris que segueixin justificant l'estat d'alarma". Segons la seva opinió, "epidemiològicament" els bascos no tenen "res a veure" amb el sud d'Espanya i el motiu de mantenir l'alarma només s'explica pel desig de voler "ser els 'mandamás' [sic] on no tenen comandament en plaça".





La diputada del PNB, Josune Gorospe





Denuncia que es perd "energia" amb l'"anar i venir de dades" i que no té sentit que "qui té" la informació per tenir transferida la competència en Sanitat, les comunitats autònomes, "no tingui capacitat de decisió". "Nosaltres no tenim províncies, sinó territoris històrics", ha afegit, sumant-se a les crítiques per la decisió de prendre la província, una unitat d'origen "preconstitucional", com a referència.





ERC ha coincidit en l'anàlisi del PNB. "No té sentit ja l'estat d'alarma" com tampoc ho té al seu parer el "criteri provincial". "No és per nacionalisme, és per pura eficiència", ha defensat el seu diputat Gabriel Rufián, instant al Govern espanyol a que faci cas als suggeriments del seu partit. El diputat s'ha preguntat: "Quin sentit té que aquells que els van facilitar l'arribada a Moncloa ens assabentem per les rodes de premsa?".