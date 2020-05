Fira de Barcelona presenta un ERTO davant les restriccions a la seva activitat firal

Fira de Barcelona ha presentat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per les "actuals restriccions a l'activitat firal" pel coronavirus, i treballa amb l'objectiu de reprendre la seva activitat a la tardor amb mesures de prevenció.













En un comunicat aquest dijous, ha dit que la mesura s'ha acordat amb el comitè d'empresa i que preveu una reducció de jornada i salaris, amb una vigència fins al 31 de desembre, cosa que serà "variable en funció de la reactivació de la celebració d'esdeveniments ".





La mesura afecta tota la plantilla de Fira --unes 400 persones-- i es tracta d'un ERTO flexible que preveu una reducció mitjana de temps de treball que podria arribar al 55%, tot i que preveu que la reducció rondi el 40%.





L'ERTO forma part d'un "pla de contingència" que té per objectiu mantenir la capacitat de reprendre l'activitat firal tan aviat com sigui factible, i preservar a el mateix temps l'ocupació, la solvència i el negoci de la institució, ha assegurat.





NOUS FORMATS





Treballa en possibles "nous formats" que puguin combinar una part presencial amb una virtual, així com en la reorganització del seu calendari per concentrar-lo en l'últim quadrimestre de l'any i en la creació d'un protocol per aplicar les màximes mesures de seguretat.





Així, estudia replanificar els esdeveniments que preveia celebrar l'últim quadrimestre de 2020, sumant-a altres salons ja previstos per a aquestes dates.





A més, vol organitzar del 24 al 31 de maig la plataforma digital Fira Campus Virtual, que reunirà les ofertes dels salons Ensenyament i Futura, previstos per al març.





Fira assegura que hagués tingut "uns resultats excepcionals" aquest any de no ser pels efectes de la crisi sanitària, en línia amb la facturació d'exercicis anteriors, que l'any passat van superar els 219 milions d'euros d'ingressos, ha destacat.