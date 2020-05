Más Madrid afirma que l'acte de cloenda d'Ifema és "propaganda de la pitjor mena, a l'altura de Trump"

El portaveu de Más Madrid a l'Assemblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha qualificat i l'acte d'apagada de l'hospital temporal d'Ifema , organitzat pel Govern regional, com "de propaganda de la pitjor mena, a l'altura de Donald Trump".









"En les últimes setmanes els professionals han donat el 150 per cent i si li estem menjant terreny a el virus és per la tasca heroica de tots els professionals d'Ifema i d'altres hospitals als quals la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no ha volgut acostar- per fer-se la fotografia. aquest col·lectiu avui mereixen el nostre homenatge ", ha dit el diputat errejonista, que no ha volgut acudir a les paraules de la presidenta i la resta de la seva comitiva.





"Veníem per compromís i amb les ganes de donar un aplaudiment als sanitaris i agrair-los l'esforç. I ens hem trobat en un acte de propaganda electoral de la pitjor mena, a l'altura de Donald Trump. M'ha sorprès molt la baixesa moral, veure a Ayuso repartir entrepans, a mil persones sense guardar la distàncies de seguretat. Tot el que han dit els governants per televisió. Aquí han estat a favor de el màrqueting polític i se l'han saltat a la torejarà. Això és una falta de respecte immensa per als madrilenys confinats a casa, per als sanitaris i els malalts que pateixen les seves pròpies carns els estralls de virus ", ha afegit.





Perpinyà ha asseverat que el virus "ens ha posat contra les cordes perquè altres governs no han fet bé les tasques". "La Sanitat estava en un moment difícil. Han retallat llits i cal persones. El Govern regional té certa facilitat per a actes de màrqueting polític i moltes dificultats per augmentar el personal, que és el que ha de fer en aquests moments", ha conclòs .