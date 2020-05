Mor l'economista Jacint Ros Hombravella, exsíndic de Comptes de Catalunya

L'economista i exsíndic de Comptes de Catalunya Jacint Ros Hombravella ha mort als 85 anys, segons ha informat aquest divendres la pròpia institució a les xarxes socials.









Ros Hombravella va ser professor de Política Econòmica de la Universitat de València, catedràtic d'aquesta mateixa matèria a la UB i síndic de Comptes de la Generalitat (2000-2007).





Nascut el 1934, el 2018 va publicar les seves memòries, 'Pàgines viscudes d'un economista català', i el 2019 es va publicar en el seu honor el llibre 'Homenatge a Jacint Ros Hombravella', de diversos autors.





DÈFICIT FISCAL

A més, va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat l'any 2008, com ha recordat el president de la Generalitat, Quim Torra.









Se li va atorgar, com va dir llavors el Govern, "per les seves aportacions rellevants en matèries com el comportament de l'estalvi o l'economia catalana en el seu conjunt, a més de camps específics com el dèficit fiscal i l'estructura empresarial, especialment en la petita i mitjana empresa, i també per una reconeguda tasca docent i la preocupació per que els coneixements econòmics arribin a la societat de la manera més intel·ligible ".





L'exconseller de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat Josep Huguet (ERC) ha dit aquest mateix divendres via Twitter que Ros Hombravella va ser "el primer economista contemporani que des d'una socialdemocràcia moderada va plantejar els impactes socials de el dèficit fiscal" i l'ha definit com un mestre.