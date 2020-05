El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit aquest dissabte que la seva opinió és votar al Congrés en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma si el Govern no torna a la Generalitat les competències per poder prendre "les decisions sobre el desconfinament".





En roda de premsa telemàtica, ha recordat que la setmana passada van proposar al Govern central anul·lar l'estat d'alarma, mantenir-lo només per a algunes comunitats --quedant Catalunya exempta--, o que la Generalitat fora l'autoritat competent, i que l'opció de votar en contra només es planteja si no s'accepta cap d'aquestes tres propostes.

"Si cap d'aquestes tres sortides és acceptat per part de l'Estat espanyol, la meva opinió és de votar en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma", ha dit.





Ha afirmat que les tres li semblen correctes perquè permetrien decidir des de Catalunya: "No té sentit que des de l'Estat ens demanin una sèrie de dades que no tenen i que no coneixen i ens donin una solució perquè la apliquem. Podríem estalviar aquestes anades i voltes".





Pel que fa a les reunions de Sánchez amb els presidents autonòmics, ha augurat que fins al moment han assistit "com a convidats de pedra", i que espera que l'oferta de Govern de diàleg i cooperació amb els governs autonòmics vagi seriosament, en les seves paraules.





"Tant de bo aquesta vegada canviï el president Sánchez, perquè no es pot continuar sol centralitzant decisions. Ja hem vist que aquesta fórmula no funciona", i ha dit que s'hauria de gestionar el desconfinament a Catalunya per regions sanitàries i àrees bàsiques de salut.









IMPOSTOS





En ser preguntat per si el Govern es planteja apujar els impostos als patrimonis més rics per fer front a la crisi del coronavirus, ha respost que volen "analitzar tots els instruments" a la seva disposició.





"Hem de mirar exactament totes les nostres capacitats per poder actuar amb totes elles. Ens hi juguem molt en aquest pla de reactivació", i ha dit que haurà de combinar-se l'objectiu que no tanqui cap empresa i alhora augmentar les polítiques sociosanitàries, de digitalització , de promoció tecnològica i de defensa el medi ambient.





En la mateixa línia s'ha referit en relació amb els sectors del turisme: "La Generalitat vol reordenar els instruments que té per focalitzar en aquests sectors", afirmant que volen fer una anàlisi global de tots els recursos que tenen i reunir-se amb els representants abans d'implementar mesures.





MASCARETES OBLIGATÒRIES





Respecte a la mesura que ha anunciat aquest dissabte el president de Govern, Pedro Sánchez,

perquè l'ús de les mascaretes en el transport públic serà obligatori, ha recordat que fa "moltes setmanes" que la demanaven i que hauria estat millor que s'implementés abans.





Fins al moment, la Generalitat ha distribuït entre 3 i 4 milions a través de les farmàcies i hi haurà un reforç dilluns, però Torra ha recordat que "qualsevol protecció que cobreixi la boca és bona".





"Una de les lliçons d'aquesta crisi és que aprenem a veure diferent ia viure diferent el que són treballs essencials dels que no ho són", i ha opinat que la pandèmia provocarà un canvi de mentalitat que farà replantejar quins són els treballs més importants.





MOSSOS D'ESQUADRA





També ha respost en relació al fet que els Mossos d'Esquadra no estan inclosos en el pla d'oferir una paga extra als serveis essencials durant el coronavirus.





Quim Torra ha dit que modificaran aquesta mesura perquè també puguin obtenir aquesta retribució, i ha agraït la seva "tasca formidable".