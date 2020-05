El Govern crea una comissió per a una reactivació econòmica en tres fases

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dissabte que es crearà una comissió per impulsar un pla de reactivació econòmica i protecció social davant la pandèmia del coronavirus, amb tres fases.





Ho ha dit en roda de premsa telemàtica al costat del vicepresident, Pere Aragonès, després d'un Consell Executiu extraordinari del Govern que ha aprovat la comissió.





El pla té tres etapes (en les dues primeres ja s'han anat aprovant decisions): mesures per afrontar l'emergència sanitària, mesures per garantir la liquiditat d'empreses i treballadors, i mesures de recuperació i reactivació econòmica.





Torra presidirà la comissió que elaborarà i seguirà el pla, al costat del vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, al conseller de Territori i Sostenibilitat, al de Treball, Afers Socials i Famílies, a la d'Empresa i Competitivitat, i a la d'Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació.





La comissió elaborarà el pla, analitzarà propostes de cada conselleria, proposarà altres actuacions segons l'evolució econòmica, impulsarà estudis per fomentar aquestes propostes i plantejarà les modificacions pressupostàries necessàries.









POLÍTICA EXPANSIVA





Aragonès ha dit que l'afectació econòmica provoca un xoc sense precedents que requereix d'una política expansiva, i ha posat el focus sobre els sectors que més pateixen la pandèmia: "Cal continuar prenent mesures amb molta més intensitat per protegir la capacitat productiva i als més vulnerables".





"Ni el confinament ni el coronavirus ni les conseqüències afecten de la mateixa manera a tots els ciutadans del nostre país. Cal atendre tota la diversitat existent", segons el també conseller d'Economia, que ha subratllat que no volen que ningú es quedi enrere.





Ha remarcat que és el moment de centrar-se en protegir les persones i treballadors: "Durant la crisi del 2008 es va rescatar al sistema financer. Ara és moment de rescatar les persones, als treballadors, i a les empreses de l'economia productiva".





DIÀLEG





Aragonès ha assegurat que les decisions que vagi prenent el Govern estaran fonamentades en el diàleg, parlant amb tots els sectors, entitats i experts, i també amb les diferents administracions.





"Ho hem afrontat i l'afrontarem, sent conscients de la responsabilitat que tenim, sent conscients que estem en una de les dificultats més grans de les últimes dècades", ha insistit.





Assegura que continuaran defensant els interessos de Catalunya en tots els fòrums, i especialment davant el Govern per ser qui recapta i dirigeix la política de deute: "És a qui té els instruments a qui se li ha d'exigir que actuï d'una determinada manera" .





"Si la Generalitat de Catalunya tingués la capacitat de recaptar tots els impostos, d'interlocutar com un Estat davant les institucions europees, i capacitat per decidir la política de deute, no hauríem de demanar res a l'Estat", ha afegit.





POLÍTICA FISCAL





Preguntat per si contemplen fer més modificacions sobre la política fiscal catalana amb les competències de la Generalitat, ha respost que ja es va modificar la fiscalitat amb l'aprovació dels Pressupostos.





Així, ha apuntat que ara mateix no ho contemplen, però que no tanquen la porta a fer revisions: "A dia d'avui no veiem la necessitat de fer cap canvi, però estarem atents a l'evolució".