Ciutadans torna al centre de la mà d'Inés Arrimadas

Diferents càrrecs de Ciutadans han celebrat aquest diumenge, última jornada de la V Assemblea General de el partit, que la formació taronja iniciï una "nova etap a" encapçalada per Inés Arrimadas , mentre que el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó i excandidat a les primàries, Francisco Igea, ha demanat un lideratge "integrador".













Després d'escoltar per videoconferència el discurs de Arrimadas la clausura d'aquest congrés telemàtic, convocat després de la dimissió d'Albert Rivera com a president per l'enfonsament de Cs a les eleccions generals de novembre, càrrecs públics i orgànics de el partit s'han pronunciat a través de missatges a Twitter.





La secretària general de Ciutadans, Marina Bravo, ha afirmat que tenen "el millor equip, els millors valors i la millor presidenta" per a la "nova etapa", en què, com ha promès Arrimadas, tornaran a "il·lusionar milions d'espanyols ".





SUPORT MAJORITARI ALS ESTATUTS I L'ESTRATÈGIA





El vicesecretari primer, Carlos Cuadrado, ha assenyalat que la formació taronja té un "rumb ferm" que compta amb "el suport majoritari" dels afiliats, a l'haver estat aprovats els nous Estatuts i el document d'estratègia política per més de l'90% de els compromissaris a l'Assemblea.





Per la seva banda, el vicesecretari adjunt, José María Espejo-Saavedra, i el vicesecretari segon, Joan Mesquida, han destacat la "il·lusió" per seguir defensant el projecte.





La portaveu de l'Executiva, Melissa Rodríguez, ha assegurat que surten de l'congrés "més reforçats i units", i la portaveu adjunta i líder de el partit a Catalunya, Lorena Roldán, ha pronosticat que amb Arrimadas, "una dona valenta", Cs aconseguirà el que es proposi.





Altres representants de la formació taronja que han publicat missatges elogiant a Arrimadas o reivindicant els valors de el partit són el portaveu adjunt al Congrés, Edmundo Bal, i els també diputats Marcos de Quinto, Sara Giménez, Guillermo Díaz i Marta Martín.





ES NECESSITA UN PARTIT DE CENTRE





Així mateix, s'han pronunciat càrrecs autonòmics com el vicepresident de la Junta d'Andalusia, Juan Marín, la portaveu de Govern de Múrcia, Ana Martínez Vidal, i els portaveus de Cs a les Corts Valencianes, Toni Cantó, a les Corts d'Aragó, Daniel Pérez Calvo, a les Corts de Castella-la Manxa, Carmen Picazo.





També càrrecs municipals com l'alcalde de Granada, Lluís Salvador, la vicealcaldessa de Saragossa, Sara Fernández Escuer, o el tinent d'alcalde d'Oviedo, Nacho Costa.





En els seus missatges, al·lusions a la "nova etapa" de Ciutadans, "més necessari que mai", la seva ubicació en el centre polític i la importància d'oferir moderació i buscar consensos.





EL SECTOR CRÍTIC, MINORITARI A L'ASSEMBLEA





Igea, un dels més crítics amb Rivera i, posteriorment, amb Arrimadas --amb la qual es va disputar el lideratge de el partit en març--, ha donat l'enhorabona a la presidenta després de l'Assemblea General. El sector crític, minoritari en un congrés amb una immensa majoria de delegats oficialistes, no ha aconseguit que les seves propostes s'incorporaran als Estatuts i l'estratègia.





Després d'afirmar Arrimadas que en Cs aprenen "dels encerts i dels errors" i que recuperaran els votants perduts, Igea ha dit qu s'espera que així sigui "pel bé dels espanyols".

"Espanya necessita, avui més que mai, lideratges integradors i no excloents. Enhorabona a tot l'equip ... i sort!", ha afegit.





El portaveu de Ciutadans al Parlament Europeu, Luis Garicano --que també va qüestionar l'estratègia de pactes de Rivera, però ha donat suport al seu sucesora--, ha celebrat que Arrimadas s'hagi compromès a guiar-se només per "l'interès general dels espanyols "cada vegada que hagi de prendre una decisió o definir una posició de vot.