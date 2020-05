Trucada d'urgència de Sánchez a Casado per salvar la pròrroga de l'estat d'alarma

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, conversava a última hora del matí amb el líder del PP, Pablo Casado, per informar-lo que sol·licitarà una nova pròrroga de l'estat d'alarma fins al pròxim 24 de maig que es votarà dimecres al Ple de Congrés.









Casado ha assegurat aquest mateix dilluns, en una entrevista a Onda Cero, que "no té sentit" que l'estat d'alarma es prolongui "més enllà de 60 dies", ja que, al seu entendre, la desescalada "ja no necessita" aquest instrument "excepcional" que limita drets i llibertats. "El PP a dia d'avui considera que no pot donar suport a la pròrroga de l'estat d'alarma", ha assenyalat, sense aclarir si vol dir que s'abstindrà.





A més, Casado ha exigit al cap de l'Executiu que en el Consell de Ministres d'aquest dimarts desvinculi de l'estat d'alarma el pagament de la prestació dels ERTOs i la liquiditat a pimes i autònoms perquè, segons la seva opinió, és un "xantatge" i "immoral".





QUEIXES DEL PP PER LA FALTA DE COMUNICACIÓ





La direcció nacional del PP s'ha queixat aquestes setmanes de la falta de comunicació entre el president del Govern espanyol i el cap de l'oposició. Dissabte passat va denunciar que en 43 dies Pedro Sánchez "només" havia contactat tres vegades amb Casado, l'última vegada fa 13 dies.





Sánchez ha afirmat dissabte passat, en la seva compareixença al Palau de la Moncloa, que cridarà a principis de setmana a l'oposició com fa cada vegada que ha de demanar la pròrroga de l'estat d'alarma i ha subratllat que el Govern central ha optat per sol·licitar aquesta autorització a Congrés cada quinze dies i no en un termini més llarg.