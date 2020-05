Casado anuncia que no donarà suport a un altre estat d'alarma i el president li adverteix del "caos" sanitari i econòmic

El president de PP, Pablo Casado, ha comunicat al president de Govern que el seu partit no donarà suport al Congrés una altra pròrroga de l'estat d'alarma, i Pedro Sánchez li ha advertit que no fer-provocarà el "caos" sanitari i econòmic al país.









El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha resumit així la xerrada que els dos dirigents polítics han mantingut aquest dilluns i que ha durat una hora. "Sembla ser que el president deñ PP ha dit que no va a donar suport a aquesta mesura, almenys és la interpretació que tenim. I el president li ha advertit que aquesta actitud ens pot portar a un caos sanitari i econòmic", ha dit Ábalos, que ha censurat a més que "ningú" proposa una alternativa "perquè no n'hi ha".









Ha assegurat que no vol ser "alarmista", però que sense aquesta declaració d'excepcionalitat tota l'activitat s'haurà de recuperar, treballs i estudis, ha dit, i es corre el risc que es produeixi un rebrot de contagis per coronavirus. "És tant com condemnar-nos a un caos de què alguns hauran de ser responsables", ha afegit.