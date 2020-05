Simón s'obre a que Catalunya gestioni la desescalada per àrees sanitàries en comptes de províncies

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, el doctor Fernando Simón, no veu problema en utilitzar l'àrea sanitària que proposa Catalunya en lloc de la província per dur a terme la desescalada si aquesta "reuneix les condicions" que estableix el Ministeri.





"Si Catalunya proposa una àrea de salut com un d'aquests territoris geogràfics diferents a les províncies, si reuneix les condicions, no veig per què no es va a utilitzar com pot passar no només a Catalunya, sinó en qualsevol altra CCAA. No crec que això sigui una discussió de comunitats específiques sinó de qualsevol zona del territori espanyol", ha asseverat durant la roda de premsa diària de l'equip tècnic que se celebra al Palau de la Moncloa des que es va decretar l'estat d'alarma.









En aquest sentit, Simón ha recordat que en les ordres prèvies i en el Pla de Transició al Ministeri de Sanitat planteja com a unitat base de partida les províncies, però també s'especifica que les CCAA poden proposar una altra unitat diferent. Això sí, ha assenyalat que tant la província com l'àrea sanitària que proposin les regions hauran de tenir les "característiques adequades" epidemiològiques, de capacitats assistencials i de capacitat de controlar la mobilitat cap a altres províncies o unitats territorials limítrofes.





Una vegada que realitzin la proposta, ha dit, el Ministeri ho valorarà i si s'entén que, en base a les dades, es pot canviar de fase, "no hi ha cap problema a fer-ho".





BALEARS I CANÀRIES JA HAN DEMANAT PASSAR PART A FASE 1





En aquesta línia ha explicat que aquest mateix matí havien arribat molt d'hora sol·licituds que passin a Fase 1 parts de les Illes Balears i parts de Canàries i suposa que d'aquí a dimecres aniran arribant més sol·licituds d'altres CCAA.





De fet, el doctor Simón ha assenyalat que han demanat a les regions que presentin les sol·licituds abans de dimecres si volen que les seves províncies o àrees sanitàries passen a la fase 1 a partir del dia onze. Ha explicat, en aquest sentit, que es necessita realitzar una anàlisi de les capacitats que es requereixen per al pas d'una fase a una altra i això els porta uns dies als tècnics de les CCAES, que també ho han d'estudiar amb els tècnics de les diferents comunitats autònomes.





VERGÉS INSISTEIX EN LA PROPOSTA DEL GOVERN





La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha insistit aquest dilluns en enfocar el pla de desconfinament a Catalunya per regions sanitàries en comptes de províncies en el marc de la pandèmia de coronavirus.





"Les regions tenen un sentit de la realitat no només sanitari sinó també socioeconòmic", ha explicat Vergés en roda de premsa telemàtica en la qual també han participat la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch.





La consellera ha detallat que "cada regió sanitària té els seus hospitals de referència, els seus hospitals comarcals, la seva xarxa d'atenció primària desplegada i una organització preestablerta".