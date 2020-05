La renda mínima no serà urgent i es començarà a pagar al juny

La renda mínima es va dissenyar com un instrument d'urgència per rescatar les famílies que a causa de la crisi del coronavirus s'han quedat sense feina i per tant, sense cap tipus d'ingrés a casa seva. Doncs bé, a la fi aquest ingrés no arribarà als ciutadans fins al juny, segons ha anunciat el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.









El ministre ha explicat que dissenyar aquest tipus de renda no és una tasca fàcil i necessita de mesos de treball i tractament de dades perquè arribi a qui més ho necessita. En aquest sentit, Escrivà considera que no es afirmar que la posada en marxa de la renda mínima "sigui lenta".









Finalment l'Ingrés Mínim Vital s'assemblarà poc a l'anunciat per la Vicepresidència de Drets Socials, l llegant tard per a les famílies que van notar les conseqüències de la crisi en primer lloc, tres mesos després de decretar-se l'estat d'alarma.