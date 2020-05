'Made in Spain': el Govern central s'arremanga per salvar els productes nacionals durant la pandèmia

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha anunciat el llançament de diverses accions per promocionar el consum d'aliments d'Espanya, especialment dels més afectats pel tancament de canal Horeca (hotels, restaurants i cafeteries) a causa de la pandèmia del Covid-19.





Les accions s'iniciaran en la segona quinzena de maig amb la campanya de peix, amb l'objectiu de convidar al consum de productes frescos i saludables, segons ha avançat Planas durant la inauguració telemàtica de Gastronomika Live, un projecte virtual que es desenvolupa en el marc del congrés d'alta gastronomia Sant Sebastià Gastronomika.





La iniciativa de Govern central, a la qual es destinaran tres milions d'euros en 2020, busca incentivar el consum d'aliments de proximitat, cosa que creu que no és incompatible amb la necessitat d'exportar els productes, que són altament demandats a la Unió Europea i en tercers països.









Al seu torn, Planes ha reiterat la importància de reconèixer el valor dels petits productors i elaboradors de productes artesanals, el servei considera "essencial" per a la provisió d'aliments i begudes a la població, encara que determinats sectors, com el de l'oví i cabrum , peix fresc i marisc o el sector de l'ibèric, han tingut dificultats pel tancament de la restauració.





El ministre també ha apuntat que es van a impulsar mesures de promoció internacional dels vins espanyols per a contribuir a la seva recuperació econòmica i reforçar la imatge d'Espanya com a proveïdor de productes de qualitat.





En relació amb la disminució de mà d'obra en el camp per les restriccions a la mobilitat, el ministre ha indicat que, fins ara, no s'han registrat problemes per a la recollida de les collites.





Sobre les dificultats que està travessant el sector pesquer, el ministre ha valorat les mesures de suport impulsades per la Unió Europea, a través de Fons Europeu Marítim i de la Pesca, que recullen gran part de les necessitats plantejades per Espanya.