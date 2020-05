L'atur puja a l'abril en 282.891 persones, el major increment de la història en aquest mes

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) es va disparar a 282.891 desocupats a l'abril (+ 8%), el seu major repunt en un mes d'abril de tota la sèrie històrica, a causa de la crisi originada pel coronavirus, segons dades de l'Ministeri de Treball i Economia Social publicades aquest dimarts.









El volum total d'aturats va arribar així a l'acabar abril la xifra de 3.831.203 desocupats, la més alta de l'registre des de maig de 2016.







Treball ha assenyalat que en les últimes setmanes d'abril l'atur va ser moderant el seu ritme de creixement, després de pujar amb "especial intensitat" durant la Setmana Santa.





La pujada de la desocupació a l'abril és inferior a la que es va registrar al març, quan l'atur va pujar en més de 302.000 persones, registrant el seu major ascens en qualsevol mes de tota la sèrie històrica. Malgrat això, la pujada d'abril d'aquest any és la més alta registrada mai en aquest mes dins la sèrie històrica. Supera en més de 243.000 persones el que fins ara era el major repunt: el d'abril de 2009, quan en plena crisi econòmica la desocupació va pujar en gairebé 40.000 persones.





La dada d'atur d'abril, a l'igual que va passar al març, no inclou els treballadors que es troben en suspensió d'ocupació o reducció horària com a conseqüència d'un ERTO, ja que la definició d'atur registrat no els comptabilitza com a desocupats. Segons els càlculs de la Seguretat Social, a l'acabar abril hi havia més de 3,38 milions d'afectats per ERTO.





Abril sol ser un mes de descens de la desocupació. En tota la sèrie, iniciada el 1996, només s'han registrat augments de l'atur en els mesos d'abril de 2008 i 2009, en plena crisi econòmica, amb alces de 37.542 i 39.478 desocupats, respectivament.





En termes desestacionalitzats, l'atur va pujar a l'abril en 370.173 persones, mentre que en l'últim any la desocupació acumula un augment de 667.637 persones (+ 21,1%).





RÈCORD HISTÒRIC DE PRESTACIONS AL'ABRIL

Treball ha destacat que la xifra de beneficiaris de prestacions per desocupació es va situar en 5.197.451 persones a l'abril, el que es suposa un 136,5% més que a l'abril de 2019 i un nou rècord històric de prestacions abonades pel Servei Públic d' ocupació Estatal (SEPE). Segons el Ministeri, el SEPE ha reconegut la pràctica totalitat de prestacions per ERTO durant el mes d'abril.





La nòmina mensual de prestacions, en la qual també s'inclou el pagament dels ERTO, va ascendir a 4.512.000 d'euros a l'abril, tres vegades més que a l'abril de 2019. Treball subratlla que el sistema de prestacions garanteix la renda de el 22% de la població activa.





ELS SERVEIS SUMEN 219.000 ATURATS MÉS

L'impacte de la crisi sanitària i les mesures de suspensió de l'activitat per evitar el contagi van passar factura a tots els sectors econòmics en el mes d'abril, especialment a el sector serveis ia la indústria.





El primer va registrar el major augment de la desocupació en termes absoluts, 219.128 aturats més (+ 8,7%), concentrant així tres quartes parts del que va pujar l'atur en tot el mes. La indústria, per la seva banda, va experimentar el major repunt en valors relatius, un 8,9%, després de sumar 26.832 aturats.





Els van seguir la construcció, amb 25.055 nous desocupats (+ 7,8%); el col·lectiu sense ocupació anterior, que va afegir 7.861 aturats a les llistes (+ 2,9%), i l'agricultura, amb 4.015 aturats més (+ 2,5%).





PUJA MÉS ENTRE ELS HOMES

L'atur va pujar a l'abril en els dos sexes, encara que més entre els homes, amb 150.461 desocupats més (+ 9,8%), enfront d'un ascens de la desocupació femenina de 132.430 dones (+ 6,5%). Així, a l'acabar el quart mes de l'any, el nombre de dones en atur es va situar en 2.151.800 i el d'homes, en 1.679.403.





Per edats, i l atur entre els joves menors de 25 anys va pujar un 10,9% a l'abril, amb 31.262 aturats més que al març, mentre que l'atur de les persones amb 25 anys i més va augmentar en 251.629 desocupats (+7, 7%).





L'atur va pujar a l'abril en totes les comunitats autònomes, especialment a Catalunya (50.763 aturats), Madrid (41.263) i Comunitat Valenciana (38.115). Per províncies, també es va incrementar en totes elles, encapçalades per Madrid (41.263 aturats), Barcelona (36.550) i València (18.830).





L'atur registrat entre els estrangers va pujar a l'abril a 53.735 desocupats (+ 12,1%) respecte a el mes anterior, fins a situar el total d'immigrants en atur en 497.289, amb un repunt de 109.736 aturats en l'últim any (+28,3 %).





A la CONTRACTACIÓ DE desploma un 61,9%

Pel que fa a la contractació, a l'abril es van realitzar 673.149 contractes, el 61,9% menys que en el mateix mes de 2019, dels quals 59.042 van ser contractes indefinits, el 8,77% de l'total, amb un descens de l'66,2 % respecte a abril del l'any passat.





De el total de contractes indefinits realitzats a l'abril, els contractes a temps complet van sumar 37.499, un 63,5% menys que en igual mes del 2019, mentre que els contractes indefinits a temps parcial van sumar 21.543, amb un retrocés anual de l'70,1 %.





De la resta de contractes, més de 612.000 van ser contractes temporals, dels quals el 27,5% van ser eventuals per circumstàncies de la producció a temps complet i el 40,4% van ser d'obra o servei, també a temps complet. Per la seva banda, els contractes temporals amb jornada a temps parcial van suposar el 16,7%.