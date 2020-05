Els okupes podran empadronar on habitin per accedir a l'ingrés mínim vital

"El padró ha de reflectir el domicili on realment viu cada veí del municipi i de la mateixa manera que la inscripció padronal és completament independent de les controvèrsies jurídic-privades sobre la titularitat de l'habitatge, ho és també de les circumstàncies físiques, higienicosanitàries o d'una altra índole que afectin el domicili ", estableix el punt 3.3 de la resolució públicada ahir al BOE.









Per a l'executiu, "la correcta aplicació d'aquest criteri" determina "que hagi d'acceptar com a domicili qualsevol direcció on efectivament visquin els veïns". De la mateixa manera, el BOE apunta que certes persones que no tinguin llar podran recórrer a un domicili fictici en el municipi on resideix actualment que haurà de ser reconegut per Serveis Socials.









En aquest sentit, la nova norma obre la porta al fet que els okupes puguin empadronar en els domicilis on viuen, encara que no siguin de la seva propietat. Les "infrahabitatges", com barraques o caravanes, es podran considerar domicilis vàlids en el padró dels municipis.