El Teatre Lliure presenta la programació digital de pagament amb 'El gegant del Pi'

A grans mals, grans remeis. Si no podem anar al teatre, és el teatre el que entra a casa nostra. I ho fa utilitzant una fórmula que ens recorda èpoques pretèrites en què, a falta de televisió, gaudíem escoltant per la ràdio les funcions de teatre sonor que emetien algunes emissores, com Ràdio Nacional d'Espanya, amb les veus meravelloses de José Manuel Soriano, Jorge Arandes, Luis Pruneda, María Matilde Almendros i tants d'altres. Els nens imitàvem aquesta experiència en forma de lectures dramatitzades que s'organitzaven a l'escola i d'aquesta manera fèiem accessible un espectacle com el teatre utilitzant el seu principal eina, la veu.





MÉS INFORMACIÓ El Teatre Lliure dona per finalitzada la temporada de forma prematura





Durant aquesta pandèmia hem pogut contemplar per via digital diversos espectacles estrenats anteriorment i que van ser oferts en obert. Però ha arribat el moment d'estrenar nous espectacles amb el requisit habitual d'adquirir una entrada. Tal és la proposta de al Teatre Lliure que inicia una programació digital especialment concebuda per a aquests temps d'obligat confinament. Es tracta d'espectacles de nova creació en forma de lectura dramatitzada i als quals s'accedirà previ pagament d'una entrada.





El cicle s'inicia el 7 de maig amb "El gegant del Pi", una obra escrita, dirigida i protagonitzada per Pau Vinyals, amb la col·laboració de Julia Barceló i música d'Arnau Vallvé, component del grup musical Manel.





Segons ens expliquen, "El gegant del Pi" "parla de l'herència rebuda i de com condiciona a la construcció d'una llar; tot això en forma de monòleg i d'un procés de creació per trobar les paraules de tots els silencis que habiten en una família. Un viatge del poble a la ciutat, de la ciutat al mitjà de bosc, i de bosc a al menjador de casa. De l'espai públic al privat, amb sengles interrogants sobre el què seríem capaços per defensar el nostre país i el què faríem per salvar un fill".





"El gegant del Pi" és una obra adequada per a públic a partir de 14 anys. Estarà disponible del 7 de maig a les 20h. al 10 del mateix mes a les 23:59h a Youtube Teatre Lliure. L'últim dia de funció i al terme d'aquesta s'organitzarà un xat a través de la plataforma zoom amb Pau Vinyals i Mireia Boya.





Per poder gaudir de l'obra, caldrà adquirir una entrada i el primer dia l'espectador rebrà un correu electrònic amb un enllaç a la Sala en línia del Liure per poder accedir a l'espectacle durant tots els dies que romangui en oferta.





El cicle continuarà el 28 de maig amb la lectura dramatitzada de "El Segon principi", de Mercè Sarrias i Miguel Casamayor dirigida per aquest últim.