Girauta comunica la seva baixa de Ciutadans

L'exdiputat de Ciutadans Juan Carlos Girauta ha comunicat la seva baixa com a afiliat de la formació taronja després de l'acord pel partit d'Inés Irrimadas amb el Govern per donar suport a la pròrroga de l'estat d'alarma que es vota aquest dimecres.









"No treballem tant per construir una frontissa. Acabo de comunicar formalment la meva baixa com afiliat a Ciutadans", ha escrit Girauta en un missatge al seu compte personal de Twitter.









Aquest anunci es produeix després de conèixer-se que Ciutadans donarà el seu 'si' a la pròrroga de l'estat d'alarma que es vota aquest dimecres al Congrés dels Diputats després d'acceptar el Govern de Pedro Sánchez algunes de les seves peticions i comprometre a dialogar "i, en és el cas, consensuar "mesures per a la implementació de el pla de desescalada, així com a abordar conjuntament l'adaptació dels ERTEs i les ajudes a Pimes i autònoms.





Girauta va anunciar al novembre de 2019 la seva retirada de la política després de la marxa d'Albert Rivera de la Presidència de el partit després de la patacada electoral en els últims comicis generals, en les quals van perdre més de 2,5 milions de vots i 47 escons.





"No vull estar sense Albert aquí. Digueu-me romàntic, però no", ha apuntat el que va ser portaveu parlamentari. "Jo no vull ser-hi després d'aquesta escena", va explicar llavors.





Després de la seva anunci, el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, que va disputar la presidència de la formació a Inés Arrimadas, ha defensat l'acord assolit amb el Govern i ha retret a Girauta la seva crítica per ser partit frontissa.





"Les frontisses ens permeten obrir i tancar les portes per on entren i surten les necessitats dels ciutadans. No es veuen molt, no semblen importants, però són tremendament útils. Amb tot l'estima que et tinc, era el que calia fer. 30.000 morts són suficients ", ha indicat en un missatge a Twitter.





En declaracions a RTVE, el diputat i el vicesecretari adjunt, José María Espejo-Saavedra, s'ha limitat a traslladar el seu "respecte" davant la decisió de Girauta i recordar que ha estat "un gran referent" per al partit.





" Veig Ciutadans com un partit útil per ajudar a que els espanyols surtin d'una situació tan greu com la que tenim", ha dit, per defensar que en l'actual situació el millor és arribar "grans acords "i" grans consens ".