Ciutadans donarà suport a la pròrroga de l'estat d'alarma després de negociar 'in extremis' amb el Govern espanyol

Ciutadans donarà suport a la pròrroga de l'estat d'alarma que es vota aquest dimecres al Congrés dels Diputats després d'acceptar el Govern de Pedro Sáchez algunes de les seves peticions i comprometre a dialogar "i, si s'escau, consensuar" mesures per a la implementació del pla de desescalada, així com a abordar conjuntament l'adaptació dels ERTOs i les ajudes a Pimes i autònoms.





"El Govern d'Espanya i Ciutadans han arribat a un acord pel qual les dues parts manifesten la conveniència de perllongar l'actual Estat d'Alarma per aconseguir vèncer a la pandèmia del coronavirus, així com a mantenir les mesures de protecció als espanyols en els àmbits sanitari , econòmic i social més enllà de la vigència de l'Estat Alarma", ha indicat Moncloa en un comunicat.





Com a part d'aquest acord, que recull alguna de les peticions plantejades per la formació liderada per Inés Arrimadas, el Govern central mantindrà contactes setmanals amb Ciutadans "per informar sobre la crisi sanitària" i es compromet a "dialogar i, si escau, consensuar mesures "per a la implementació del pla de desescalada.





Igualment, l'Executiu de Pedro Sánchez s'han compromès a mantenir el diàleg per a l'adaptació dels ERTOs i les ajudes a Pimes i autònoms perquè puguin adequar aquestes "i la resta de les mesures de protecció social a les necessitats que es produeixin més enllà de l'Estat d'Alarma".





En el marc de les negociacions que es van iniciar aquest dilluns després de la crida de Moncloa la presidenta de la formació taronja, l'Executiu i Ciutadans han coincidit en la necessitat que l'estat d'alarma continuï vigent i assenyalen que es tracta d'"un mecanisme constitucional, que s'ha de prolongar només pel temps estrictament necessari".





"Per tant, amb aquest ànim, s'analitzaran les mesures necessàries per seguir protegint els espanyols en l'àmbit sanitari, econòmic i social quan conclogui la seva aplicació", aclareixen des de Moncloa.









Amb el suport dels deu diputats de Ciutadans, la quarta pròrroga de l'estat d'alarma que es vota aquest dimecres al Congrés comptaria amb els 155 vots de PSOE i de Unides Podem, a més de PRC, Terol ha, Més País i Compromís, amb els que arribaria a 170.





Des de Ciutadans s'han felicitat que l'executiu de Pedro Sánchez hagi recollit algunes de les seves propostes de cara a la nova etapa d'alleugeriment del confinament com l'adaptació dels ERTOs i els ajuts, el contacte setmanal per a un Pla de Desconfinament "real, consensuat i sensat" o la planificació coordinada d'una sortida de l'Estat d'Alarma.





EL PLA DE CIUTADANS





Concretament, Ciutadans plantejava desvincular de l'estat d'alarma les ajudes als autònoms, els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i les mesures de liquiditat, entre altres, i que aquestes polítiques s'estenguin en funció de les necessitats derivades de la situació econòmica i social.





Així mateix, reclamava que el Govern definís un pla sanitari, al costat de l'oposició i les comunitats autònomes, per abandonar amb seguretat el confinament, i que valori "diferents opcions jurídiques" per poder coordinar aquest procés i estar preparats davant els rebrots del virus que, segons els experts, es produiran en les pròximes setmanes i mesos.





Demanava igualment que es garantís el subministrament de màscares per protegir la població del contagi i que augmenti l'obligatorietat en l'ús de les mateixes, a més de potenciar la realització de test diagnòstics i serològics.





També demana que, mentre duri l'estat d'alarma, no es relaxin els requisits de transparència i rendició de comptes per part de Govern i no es facin "nomenaments arbitraris sense cap tipus de justificació".





Finalment, reclamava que l'executiu estigui "en contacte permanent amb l'oposició" i que, si continua sol·licitant el seu suport per a convalidar decrets lleis al Congrés, mantingui al menys una conversa setmanal amb els seus representants.