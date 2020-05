Sánchez prega al PP que doni suport a l'estat d'alarma a 24 hores de la votació

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha insistit que el PP ha de donar suport a la pròrroga de l'estat d'alarma perquè no hi ha alternativa legal per limitar la mobilitat dels ciutadans i mantenir les mesures econòmiques aprovades i ha assegurat que el que la societat espera és "un acord al menys dels dos grans partits".









Durant el Ple del Senat, Sánchez ha respost a les crítiques del portaveu popular, Javier Maroto, per l'estat d'alarma ha passat de protegir els ciutadans del Covid-19 a protegir el president i "ha de deixar d'existir", perquè altres lleis permet mantenir les mesures aprovades i decidir limitacions de mobilitat.





El cap de l'Executiu ha negat aquesta possibilitat i ha preguntat com s'evitarà per exemple, com van demanar algunes comunitats del PP a l'inici de la pandèmia, ha apuntat que des de Madrid s'acudeixi a altres regions. "No es pot".





I ha reiterat l'argument que manté el Govern de cara a la pròrroga que debatrà aquest dimecres al Congrés: "És l'únic instrument que permet al Govern lluitar contra el coronavirus, salvar vides i defensar la salut pública".