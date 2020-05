Brussel·les pronostica una caiguda del PIB espanyol del 9,4% per al 2020

La Comissió Europea calcula que l'economia espanyola es desplomarà un 9,4% i el dèficit públic arribarà al 10,1% aquest any a causa de les "estrictes" mesures de confinament adoptades per contenir el coronavirus, mentre que la taxa d'atur escalarà fins al 18,9% i el deute se situarà en el 115,6% del PIB.





Després de la caiguda, Brussel·les preveu que l'economia iniciï una fase de recuperació amb un rebot del PIB del 7% i una retallada el dèficit de les administracions públiques fins al 6,7% a tancament de 2021. La desocupació i el deute públic, per seva banda, s'han d'anotar millores més suaus, per reduir fins al 17% i el 113,7%, respectivament.





Aquest és el quadre macroeconòmic que l'executiu comunitari pinta per a Espanya en l'actualització de les previsions econòmiques per a tot el bloc, en la qual estima que totes les economies de la UE es contrauran aquest any a conseqüència de les mesures decretades pels governs per aturar la propagació de la Covid-19.





Les xifres són similars a les previstes pel Govern espanyol, que en el Programa d'Estabilitat remès a Brussel·les recullen una contracció del PIB del 9,2% per a aquest any i una expansió del 6,8% per a 2021.





Segons les estimacions de la Comissió Europea, només Grècia (-9,7%) i Itàlia (-9,5%) patiran caigudes del seu PIB més acusades que les d'Espanya, encara que la malaltia també colpejarà amb força a l'economia francesa, que registrarà aquest any una caiguda del 8,2%. L'alemanya serà la que tindrà un comportament menys negatiu entre les grans economies de l'euro, però tot i així el seu PIB baixarà un 6,5% aquest any.









En el cas d'Espanya, la Comissió Europea assenyala que les "estrictes" mesures de confinament resultaran en una contracció "sense precedents" de l'activitat econòmica, que només rebotarà "amb força" quan s'aixequin les restriccions. Així i tot, els serveis comunitaris assenyalen que la recuperació serà "desigual" entre sectors.





CONTRACCIÓ MÉS AGUDA AL SEGON TRIMESTRE





Les previsions assumeixen que l'aixecament del confinament començarà a mitjans de maig i serà gradual. Per això, apunten a una contracció de l'economia espanyola fins i tot més aguda en el segon trimestre d'aquest any, per després donar pas a un rebot "mecànic" a la segona meitat de l'any.





En concret, l'activitat del sector industrial es reprendrà "més ràpid" que el sector serveis, en el qual s'espera que les restriccions es perllonguin més temps, afectant en particular al comerç minorista i al turisme. A això, la Comissió afegeix que els talls en la cadena de subministrament i la debilitat de la demanda "podrien impedir una normalització de l'activitat industrial abans de final d'any".





Aquest escenari tindrà un "impacte profundament negatiu" en les finances públiques, provocant un dèficit del 10,1% al tancament del l'any. Aquest empitjorament tindrà la seva explicació en una caiguda "significativa" de la recaptació per impostos i l'increment de la despesa pública com a conseqüència de l'ús "extensiu" dels ERTO.





"Aquests factors, juntament amb els increments de les pensions i dels sous al sector públic empenyeran al dèficit a l'entorn del 10% del PIB el 2020", apunta el text de l'Executiu comunitari. Després, Brussel·les preveu un descens del dèficit fins al 6,7% el 2021, tot i que en aquest càlcul no incorpora l'efecte d'uns pressupostos generals de l'Estat per a aquest any.





RÀPID CREIXEMENT DE L'ATUR





Pel que fa al comportament del mercat de treball, Brussel·les subratlla que l'ús estès dels ERTO durant aquesta crisi "hauria de limitar les pèrdues de llocs de treball i donar suport a la renda de les llars" durant la recessió. No obstant això, no serà suficient per evitar una "ràpida caiguda" de la taxes d'ocupació, que afectarà en particular als treballadors temporals.





"S'espera que la taxa d'atur augmenti amb rapidesa, amplificant el cop a l'economia, tot i que la pèrdua d'ocupació serà parcialment reabsorbida a mesura que l'activitat s'incrementi de nou", explica el document europeu.





En qualsevol cas, Brussel·les adverteix que la recuperació en el mercat laboral serà "més lenta" i estarà envoltada d'"alta incertesa" a causa de la "feble" situació de moltes empreses i a l'impacte "desproporcionat" de la crisi en camps com el comerç minorista i el sector hoteler.