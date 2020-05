El Festival de Peralada, obligat a cancel·lar la seva edició pel coronavirus

El 34 Festival Castell de Peralada (Girona) ha cancel·lat la seva pròxima edició, prevista del 2 de juliol al 15 d'agost, a causa de la crisi sanitària provocada pel Covid-19, ha informat en un comunicat aquest dimecres.





L'organització ha adduït al seu desig de preservar la salut del públic, dels artistes i de l'equip de festival, així com "les incògnites i incerteses que generen les mesures de desconfinament en el sector cultural en els pròxims mesos" com a principals motius per prendre aquesta decisió.









No obstant això, el festival va estudiar dur a terme una "programació de format íntim en streaming aquest estiu", ha afegit.





Aquesta edició havia d'obrir el teló la nit del 2 de juliol amb la companyia nord-americana de dansa Houston Ballet, que també havia cancel·lat la seva gira europea de celebració del 50 aniversari i que finalitzava precisament amb la seva participació en el certamen.





"INCERTESA"





La presidenta de la Fundació Castell de Peralada, Isabel Suqué, ha destacat: "Hem d'estar totalment segurs de poder complir unes garanties sanitàries que evitin la propagació o el rebrot del coronavirus i, en aquests moments de tanta incertesa, creiem que això no és possible".





Ha remarcat la més que probable absència de vols internacionals, les limitacions en el nombre d'assistents, així com les dificultats i la impossibilitat de dur a terme les pròpies actuacions sobre els seus escenaris, "fan que no sigui viable aixecar el teló aquest estiu".





A més, la "marcada estacionalitat" de festival obliga l'organització a cancel·lar la seva activitat en lloc de posposar i seguir treballant per a la següent edició.