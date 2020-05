Casado ataca Sánchez pel flanc econòmic preguntant si demanarà un rescat

El líder de PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dimecres que el cap de l'Executiu, "amaga la previsió de dèficit per al 2021 per tapar els ajustos" que hauria de fer en l'estat de benestar i l'ha emplaçat a aclarir com va a quadrar els comptes o hauran d'assabentar pel primer ministre italià "una altra vegada" del possible rescat. Segons ha afegit, si va a repetir el que ha passat a Espanya el 2010 amb José Luis Rodríguez Zapatero, hauria de "al menys dir la veritat ara".





Així s'ha pronunciat en la seva intervenció en el Ple del Congrés que debat la quarta pròrroga de l'estat d'alarma, on ha carregat durament contra la gestió "negligent i incompetent" de Sánchez, que, al seu parer, "ha fallat en tot i a tots". En qualsevol cas, ha anunciat que el PP s'abstindrà i li ha dit que espera que aquesta sigui l'última pròrroga que porti a la cambra baixa.





Casado ha repassat les dades econòmiques que ja deixat el coronavirus, amb "un milió d'aturats des de l'inici de la crisi, un altre milió d'autònoms que han cessat la seva activitat" i quatre milions acollits a ERTO. A més, ha subratllat que "cada dia han tancat a Espanya 6.000 empreses, però el Govern d'Espanya encara no ha concedit ni el 20% dels 200.000 milions d'euros de liquiditat promesos per a PIMEs i autònoms".





El líder del PP ha subratllat que actualment hi ha gairebé 9 milions d'espanyols que volen treballar i no poden, i 21 milions que depenen de l'Estat en els seus ingressos, enfront dels 14 milions que estan plenament actius.





"Això és senzillament insostenible. Per mantenir les pensions, la sanitat pública i els serveis socials, cal reactivar l'economia urgentment i amb mesures de protecció suficients per als treballadors com han fet la resta de països", ha advertit, per avisar que els "errors sobre les mascaretes i els tests també cotitzen en borsa".









"COM PRETÉN QUADRAR COMPTES?"





Casado ha recordat les pròpies dades del Govern central enviades a Brussel·les, que recullen que la riquesa nacional "es va a enfonsar un històric 9%, l'atur es va a disparar el 19%, el dèficit, al 10%, i el deute, al 115%". No obstant això, ha retret a l'Executiu que "oculti la previsió de dèficit per al 2021" atribuint-ho al fet que busca amb això "tapar els ajustos que haurien de fer en l'estat de benestar".





"Ens pot explicar com pretén quadrar els comptes o ens hem d'assabentar pel primer ministre italià una altra vegada? Per ell vam saber que van a demanar el rescat, cosa que la vicepresidenta ja no va negar divendres", ha afirmat, per emplaçar Sánchez dir al Parlament "quant li costarà això a pensionistes, aturats i funcionaris".





Casado ha revelat que per Itàlia els arriba també quin podria ser l'ajust exigit: "la meitat del dèficit declarat, és a dir, uns 60.000 milions d'euros". D'on traurà tants diners amb un pressupost que destina gairebé 8 de cada 10 euros a pensions, prestacions per atur, sou dels funcionaris i interessos del deute?", ha interpel·lat al president del Govern central.





COMENÇAR PER REDUIR EL SEU "HIPERTROFIAT GOVERN"





En aquest punt, el president del Partit Popular ha emplaçat Sánchez començar per reduir el seu "hipertrofiat Govern". Diversos càrrecs del partit han fet aquesta petició aquests dies assegurant que es tracta del gabinet més ampli de la història de la democràcia amb 23 ministeris.





Casado li ha preguntat si la "nova normalitat" és "repetir" l'actuació del 2010 "en votar el major rescat de l'Estat de Benestar en la història democràtica d'Espanya". "Si pretén fer passar als espanyols per aquestes forques caudines, al menys digui la veritat ara o li passarà com a Rodríguez Zapatero i els seus brots verds", ha aconsellat.





En aquest sentit, el president del PP ha avisat el Govern espanyol que "per molta propaganda que faci", els espanyols recorden el que va passar en l'anterior crisi i qui va causar "estralls en l'ocupació i els serveis socials".