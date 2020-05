Renfe recuperarà de forma gradual el servei a Barcelona i Madrid a partir del dilluns 11 de maig

De forma gradual i adaptada, Renfe recuperarà a partir del pròxim 11 de maig l’activitat habitual dels trens als diferents nuclis de Cercanías i Rodalies.





Des de la declaració de l’Estat d’Alarma, motivada per la pandèmia de coronavirus, Renfe ha adaptat els seus serveis de Rodalies a les necessitats dels diferents escenaris de mobilitat decretats pel Govern, per complir amb les mesures de seguretat entre viatgers i oferir un servei bàsic a qui ha de desplaçar-se, per motius inajornables o professionals, al seu lloc de feina.

















La recuperació de l’activitat habitual serà gradual i adaptada a la demanda de cada nucli, garantint un nombre de freqüències suficient per facilitar la distància de seguretat entre viatgers i per evitar aglomeracions.





Renfe incrementarà les freqüències, especialment durant les hores punta, per garantir la mobilitat dels viatgers.





Per fer-ho, Renfe llançarà ‘Estar cada cop més a prop depèn també de tu’, una campanya de comunicació per donar a conèixer a tots els usuaris de Rodalies les recomanacions, mesures obligatòries i condicions del servei.





Durant les setmanes en les quals s’ha perllongat l’Estat d’Alarma, els diferents nuclis de Rodalies han registrat caigudes de demanda d’entre el 90 i el 95% en relació amb dies equivalents de l’any 2019.



Alguns grans nuclis, com Cercanías de Madrid i rodalies de Barcelona, ja han començat a aplicar elements distintius que van en la línia de respectar la distància social amb marques a terra i missatges informatius als canals de comunicació habituals amb el client.





La campanya, amb el lema ‘Estar cada cop més a prop depèn també de tu’, es difondrà a través de mitjans de comunicació i de suports a estacions i trens. L’objectiu és donar a conèixer les recomanacions de les autoritats sanitàries per viatjar en transport públic.









RECOMANACIONS PER VIATJAR EN TRANSPORT PÚBLIC





I a més a més...









Eviti els desplaçaments si no són estrictament necessaris.

Si ha de desplaçar-se. faci-ho preferentment a peu, en bicicleta o en qual sevol altre modo de transport individual.

Consulti els horarios abans de sortir de viatge i programi el seu desplaçament amb temps suficient.

Procuri evitar el transport públici si pertany a un grup de risc.

Eviti les hores punta sempre que sigui posible.

Pagui amb targeta i utilitzi preferentment les màquines d'autovenda.

Dugui mascareta quan utilitzi el transport públic, tant dins dels trens como a les estacions, parades i passadisos.

Presti atenció a la senyalització, als avisos per megafonia i a les indicacions del personal.