Netanyahu salva l'últim escull per continuar com a primer ministre en un govern de coalició

El Tribunal Suprem d'Israel ha defensat de manera unànime aquest dimecres la capacitat de l'actual primer ministre, Benjamin Netanyahu, de formar govern malgrat la seva imputació per corrupció, la qual cosa facilita l'acord de coalició amb l'opositor Blau i Blanc, Benjamin Gantz.





Els jutges han indicat que tot i que no existeix una "justificació legal per impedir que Netanyahu formi govern i continuï sent el primer ministre malgrat els càrrecs que pesen en contra ell", algunes parts de l'acord plantegen "dificultats" des del punt de vista legal i podria resultar "problemàtic".

Durant la vista judicial, que ha durat dos dies, els jutges han escoltat els arguments de vuit persones que han mirat d'impedir l'acord, entre els quals l'antic aliat de Gantz, Yair Lapid, líder del partit opositor Yeish Atid, tal com ha informat el diari local 'The Times of Israel'.





Una de les qüestions fonamentals que ha abordat el Suprem és si un diputat imputat, com és el cas de Netanyahu, és susceptible de formar govern, de la mateixa manera que les esmenes a diverses lleis que s'han aprovat dins l'acord de coalició entre el Likud i Blau i Blanc.









La presidenta del Tribunal Suprem, Esther Hayut, ha assenyalat que Netanyahu és innocent fins que es demostri el contrari i que no existeix cap precepte legal que impedeixi a un acusat formar govern, i ha destacat que no hi ha motius pels quals intervenir "a hores d'ara".





Poc abans que es conegués la decisió del Suprem, el Likud i Blau i Blanc han anunciat que el nou govern es podria formalitzar dimecres vinent. S'espera que la Knesset, el parlament israelià, aprovi aquest dijous les esmenes que s'han acordat en l'acord de coalició.





El veredicte es produeix l'endemà passat que Netanyahu advertís d'unes possibles quartes eleccions legislatives en poc més d'un any en cas que el Suprem decidís contra l'acord de coalició o considerés que no és apte per formar govern.