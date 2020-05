Carina Mejías, després d'abandonar Ciutadans: "s'ha perdut el debat intern"

Carina Mejías ha passat els últims vuit anys de la seva vida treballant per a Ciutadans, tant en l'executiva nacional com exercint de presidenta del grup municipal a Barcelona. Ahir Mejías va anunciar la seva renúncia a continuar formant part de les files del partit i des de CatalunyaPress ens hem posat en contacte amb ella per a conèixer les raons.





Per què has abandonat Ciutadans?

Porto 8 anys afiliada a Ciutadans, amb càrrecs de molta rellevància: he sigut portaveu al Parlament de Catalunya, he sigut la presienta del grup municipal de Barcelona i també he sigut membre de totes les executives amb l'Albert Rivera. No obstant, des de la meva sortida de l'Ajuntament de Barcelona i després de la dimissió de l'Albert, que es implantar la gestora i es va liquidar l'executiva , vaig quedar fora de tots aquests organismes, allunyant-me cada cop més de la presa de decisions del partit. Ara les decisions les prenen un grup de persones molt concret i molt propers a l'Inés, s'ha perdut el debat intern. A més, prenen decisions que no comparteixo, pel que es millor marxar abans que fer crítiques que puguin fer mal al partit.









Quan comença el teu allunyament del partit?

Després de les últimes eleccions, que vam quedar amb 10 diputats i l'Albert va marxar, vaig sentir decepció. Tot allò que s'havia construït amb tantíssima il·lusió es va perdre. Teníem una legislatura molt interessant per davant i tot això s'ha vist truncat. També ens vam quedar en una situació orgànica que no és còmoda, amb la creació d'una gestora a través de persones triades per l'Inés. Ella que té tot el dret, ha escollit un equip proper, que en principi creia que faria les coses com s'havien fet fins aquell moment, però al final s'ha quedat en un grup de persones que prenen decisions sense que hi hagi debat intern. Jo sempre vaig participar en aquests debats, però quan ja t'allunyes i a més, es prenen decisions que no t'agraden, doncs es evident que has de marxar.

En què creus que va fallar Ciutadans en les darreres eleccions?

En aquell moment el conjunt de la ciutadania estaven cansats d'aquesta situació d'inestabilitat: amb la moció de censura, un govern fallit i sessions d'investidura fallides. El que buscava la gent en aquell moment era estabilitat, i Ciutadans tenia l'oportunitat d'oferir-la. Però es va decidir tirar endavant una altra estratègia política i això va suposar que perdéssim la confiança de la gent. Podríem haver estat molt útils per l'estabilitat, però no ho van saber entendre i vam optar per l'estratègia equivocada.





Us va afectar l'arribada de Vox i l'enduriment del discurs a la dreta?

L'entrada de Vox és un fenomen que s'havia produït a tota Europa i que a Espanya, curiosament, s'havia resistit bastant. Només a Catalunya havia hagut algunes aparicions en municipis concrets, amb Plataforma per Catalunya, que és necessari recordar-ho. Al final, després d'entrar als parlaments de tota Europa, havia d'arribar a Espanya, però no crec que a nosaltres ens afectés, perquè teníem una vocació liberal molt marcada, i la vam continuar defenent.





Com vas viure la teva substitució com a presidenta del grup municipal a Barcelona per posar a Manuel Valls?

És una política de fitxatges que s'ha dut a terme a molts altres partits. En un moment donat, tothom va creure que persones amb una certa rellevància pública podien arrastrar vots, però jo crec que això no és així i mai resulta com estava previst. Però bé, això es una decisió que no vaig prendre jo i quan m'ho van comunicar, ho vaig acatar. Li vaig oferir el grup municipal perquè fes el que vulgues, però ell no ho va acceptar, va decidir fer-ho per compte seva i després es va recollir el fracàs que es va recollir...En això jo no tinc cap mena de responsabilitat ni implicació.





Quina relació tens amb l'Inés Arrimadas?

És una bona relació. Poca, perquè ella viu a Madrid i jo a Barcelona, però sempre ha sigut cordial, bona i educada.

Hi ha algun partit actualment que representi millor el teu sentit polític?

No, Ciutadans és un projecte polític que era molt necessari per encarar la situació a Catalunya i acabar amb aquest règim nacionalista que durant molts anys ha estat robant als catalans i fent-lis promeses de futur que s'ha vist que són nefastes per la convivència, per l'economia i per la societat. Per tant, la necessitat de Ciutadans a Catalunya és una evidència. A més, després de guanyar les eleccions a Catalunya vam poder demostrar que hi havia una alternativa possible. De la mateixa manera, al conjunt d'Espanya feia falta un partit liberal que acabés amb el xantatge permanent dels partits nacionalistes i regionalistes que cada vegada que hi ha una negociació pressupostària o territorial treuen la seva ànsia de veure què poden rapinyar. Era molt necessari i jo em sento profundament identificada, però al final les coses han anat com han anat, i per això he decidit marxar.

La consellera Budó va dir que "si fóssim independents tindríem menys morts". Com valores aquestes declaracions?

Es desqualifica a sí mateixa. Totes les declaracions dels líders independentistes que hem vist aquesta temporada són d'una misèria moral d'un nivell inacceptable. Diuen que si som independents tindríem menys morts, però continuem sent la comunitat autònoma amb més víctimes mortals, amb més contagis i que ha tractat a les residències de la gent gran d'una manera absolutament lamentable. Hauran de donar comptes i assumir responsabilitats enlloc de fer aquest tipus de declaracions.