Les platges de Barcelona tornen a obrir-se al públic però de forma limitada

A partir del divendres 8 de maig, les platges de Barcelona obriran de 6 a 10 hores del matí per a la pràctica esportiva de forma individual. Es permetrà entrar a la platja a través de diferents punts d’accés senyalitzats durant l’horari esportiu del matí, per anar-hi a córrer o bé a fer-hi esports aquàtics individuals, restant prohibit el bany recreatiu.





Per tant, malgrat s’habiliten les platges amb l’objectiu de facilitar la pràctica esportiva individual, l’accés general es manté restringit i no es permet l’accés a la sorra o el bany durant la resta del dia. Per aquest motiu, encara no s’activarà el servei de salvament i es demana als esportistes que extremin les precaucions i en cas d’emergència truquin al 112. També es recorda a la ciutadania que les zones de jocs infantils o esportives de la platja no es poden fer servir.





L’accés es farà a través de dos punts a cada platja de la ciutat. Tots els accessos estaran senyalitzats amb la informació i els horaris, que es reforçarà amb el servei de megafonia de les platges. La Guàrdia Urbana de Barcelona continuarà desplegada al front litoral de la ciutat.





De 20 a 23 hores només estarà habilitat l’accés per a la pràctica d’activitats de surf i els esportistes professionals i federats amb la corresponent llicència al punt habilitat a la platja del Bogatell, a tocar de la Base Nàutica, on es realitzarà un control de les acreditacions.









D’altra banda i de cara a les següents etapes del desconfinament, ja s’han iniciat els treballs de neteja i condicionament de les platges. L’Ajuntament de Barcelona, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, va suspendre l’inici de la temporada de bany i per tant no s’han activat els serveis vinculats, com els serveis de salvament i socorrisme, la neteja de la sorra, la recollida de residus flotants de la superfície de l’aigua o les dutxes, entre altres.





A partir d’aquesta setmana s’han incorporat ja els primers equips de neteja i garbellat de la sorra. En total seran 7 equips i un tractor que progressivament aniran recollint la brossa vegetal, troncs i branques, en torns de matí, tarda i nit. Per tant, es comença a fer aquest manteniment i també les tasques de reparació d’alguns dels efectes del temporal Glòria que havien quedat suspeses per l’estat d’alarma. També està previst que en les pròximes setmanes comenci el moviment de sorra de les platges i, posteriorment, el llaurat.









TAMBÉ S'OBREN ALGUNS PARCS I JARDINS





A la xarxa d’itineraris segurs i els espais guanyats per a vianants, per facilitar el passeig i la pràctica esportiva, s’hi sumen a partir de demà divendres un total de sis grans parcs de la zona de Montjuïc, que quedaran oberts al públic. Són els següents:





✔ Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer

✔ Jardins del Teatre Grec

✔ Jardins de Laribal

✔ Jardins d’Aclimatació de Montjuïc

✔ Jardins de Joan Brossa

✔ Jardins de Joan Maragall (obert en l’horari habitual, només els cap de setmana)





Aquesta reobertura se suma als 70 parcs que ja es van reobrir la setmana passada i el parc de la Ciutadella que va obrir dilluns. Per tant, a partir de demà se suma un nou pulmó verd per al passeig i l’esport, arribant fins als 77 parcs i jardins reoberts, entre els quals hi ha els de més extensió de la ciutat.