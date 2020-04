Els socorristes no creuen que puguin mantenir el distanciament social a les platges catalanes

Dos metres de distància sobre la sorra? Quan encara no ha començat la fase inicial del pla de desescalada dissenyat pel Govern espanyol, ja s'especula amb el que passarà a les platges durant l'estiu que ve. Per que les aglomeracions de banyistes no disparin els contagis, s'espera que les mesures de distanciament físic també siguin obligatòries en aquests espais d'esbarjo.





No obstant això, els socorristes van llançar l'estiu passat la veu d'alarma davant la manca de personal a Catalunya. I la situació no s'ha esmenat. Si es pretén que aquests professionals garanteixin les mesures de prevenció durant la pandèmia, ho tindran difícil amb unes plantilles al mínim.









Un portaveu de la plataforma SOS Socorristes explica a Catalunyapress que la infradotació de la plantilla és molt preocupant. Segons dades d'aquesta plataforma vinculada amb UGT, s'estima que són necessaris 1200 socorristes addicionals a les platges catalanes i més de 10.000 en piscines i parcs aquàtics per prestar un servei òptim.





Així mateix, aquesta mateixa font detalla que "el 50% de la plantilla són treballadors d'Uruguai o Argentina que a l'abril acaben la temporada en els seus països i que vénen a Espanya durant l'estiu". Les restriccions en el trànsit aeri dificulten enormement el trasllat d'aquests treballadors, pel que la seva contractació no està assegurada.





Per la seva banda, Salvador Zettelman, secretari de la secció sindical de socorristes de CGT, subratlla que la funció principal del socorrisme és la prevenció: "Nosaltres no tenim potestat per fer complir les normes de distanciament, no podem multar, per exemple. Només podem fer recomanacions als ciutadans". Per tant, Zettelman argumenta que l'autoritat d'aquests "vigilants" hauria de comptar amb el suport de les forces de seguretat si es vol preservar el distanciament social a les zones de bany.





La competència per obrir o tancar les platges està transferida a cada Ajuntament. Atès que moltes platges han estat tancades pels consistoris, com la de Barcelona, la situació laboral de molts treballadors ha quedat als llimbs. "La majoria de treballadors ni tan sols han rebut informació de les seves empreses", explica Zettelman, afegint que "la temporada baixa de platges, que en molts llocs comença per Setmana Santa, no ha començat com a conseqüència de l'estat d'alarma, de manera que els treballadors no s'han reincorporat amb serveis mínims".





Molts socorristes estan a l'expectativa de com i quan podran reincorporar-se als seus llocs de treball. A l'espera que es concreti el pla d'actuació a les platges, l'Executiu té l'ull posat en les dades. El desconfinament dels nens, la primera mesura de flexibilització del confinament, va venir acompanyat d'alguns episodis d'irresponsabilitat ciutadana que generen dubtes sobre les seves conseqüències. Obrir o tancar la mà dependrà exclusivament de com evolucionin els contagis durant els propers dies.