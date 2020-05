Identifiquen una proteïna clau en ratolins per regenerar el fetge després d'un trasplantament o cirurgia

Investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) i del Centre d'Investigació Biomèdica CELLEX (IDIBAPS), en col·laboració amb científics de la Universitat de Sydney, la Universitat de Londres i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, han identificat en un estudi amb ratolins una proteïna clau per garantir la recuperació i la regeneració adequades de fetge després de la cirurgia hepàtica o un trasplantament.





En concret, el treball, publicat a la revista 'Hepatology' i liderat pels professors del departament de Biomedicina Carles Rentero i Carles Enrich, ha demostrat que la regeneració del fetge després d'una resecció (operació que consisteix a extirpar una part de l'òrgan) no es produïa en ratolins sense la proteïna Anexina A6 (AnxA6).





Segons el parer dels investigadors, els resultats obtinguts són "altament rellevants" per al nombre creixent de pacients que pateixen trastorns hepàtics greus a tot el món. I és que, per a aquestes malalties, l'única cura és un trasplantament de fetge, generalment parcial, i després cal que l'òrgan es reconstrueixi de forma completa i saludable.





El fetge dels mamífers té una gran capacitat per regenerar-se després d'una resecció, un traumatisme o una intoxicació, però també en determinades situacions fisiològiques, com l'embaràs o la lactància. Aquesta característica del fetge és la base de l'èxit del trasplantament a partir de donant viu.





En aquest estudi, els investigadors han estudiat en ratolins la funció de AnxA6, una de les proteïnes més abundants de fetge. "Es tracta del primer estudi que identifica la funció d'aquesta proteïna en el fetge in vivo, ja que es coneix molt poc de la seva funció tant en processos fisiològics com de malaltia", ha explicat Enrich.





De fet, els resultats mostren com la regeneració d'aquest òrgan després de la resecció hepàtica no es produïa en ratolins sense la proteïna esmentada, la qual cosa provocava la mort dels animals. Això s'ha associat amb una caiguda irreversible dels nivells de glucosa en sang, un element fonamental en el funcionament hepàtic.









MILLORA DE LA SUPERVIVÈNCIA





"Per reconstruir un fetge sa després d'una resecció, procés anomenat regeneració hepàtica, el romanent de l'òrgan ha d'assumir les moltes funcions crítiques que té, com ara mantenir els nivells de glucosa a la sang entre àpats. Perquè tingui lloc aquesta regeneració , els músculs han de descompondre proteïnes per tal de proporcionar els seus constituents bàsics, els aminoàcids, de manera que les cèl·lules de fetge puguin captar i utilitzar aquestes molècules per elaborar glucosa", ha comentat Rentero.





En aquest sentit, els investigadors han observat que els ratolins sense AnxA6 no tenien unes molècules bàsiques per posar en marxa l'elaboració de glucosa."L'estudi mostra que els transportadors SNAT4, unes proteïnes de la membrana cel·lular encarregades de captar aminoàcids, no apareixen en la superfície de les cèl·lules de fetge d'aquests ratolins, el que impossibilita la captació d'aminoàcids fonamentals com l'alanina de la sang, i per tant la producció de glucosa", ha detallat Enrich.





Així, l'investigador ha informat que la reinserció en el fetge de AnxA6 mitjançant teràpia gènica o l'aportació de glucosa a la beguda dels ratolins després de la cirurgia va restablir la supervivència d'aquests animals.





Segons els investigadors, aquests resultats obren un ventall de possibilitats respecte a si la AnxA6 o la glucosa en sang poden jugar un paper a l'hora de millorar la regeneració del fetge i alleugerir la insuficiència hepàtica en diferents condicions patològiques.





"Aquest treball podria tenir a la llarga un impacte clínic, ja que podria canviar els protocols d'actuació metges durant un procés de dany hepàtic. No obstant això, tot això és molt especulatiu i, ara mateix, no és més que una possibilitat que s'hauria d'investigar", ha tancat Rentero.