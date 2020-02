L'Hospital Clínic busca un "canvi de model" amb la detecció precoç de malalties de fetge

L'Hospital Clínic de Barcelona lidera el projecte europeu 'Liverscreen' que avaluarà el potencial de l'elastografia hepàtica --una tècnica no invasiva per a la detecció precoç de les malalties del fetge-- amb l'objectiu de "canviar el model assistencial" a través del cribratge de la població.





El director del grup de recerca en obesitat i diabetis de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps), Josep Vidal, i el cap de servei d'hepatologia de l'hospital, Pere Ginés, han presentat aquest dimecres en roda de premsa un projecte emmarcat en el programa Horizon 2020 amb un cost de 6 milions d'euros.





Per a Vidal el projecte suposa "un avanç en el diagnòstic i en el tractament" als pacients ja que ha estimat que un període de cinc anys puguin identificar quins grups són més vulnerables a desenvolupar alguna malaltia hepàtica, quan una de cada quatre persones al món té el fetge gras d'origen no alcohòlic.













Ginés ha detallat que podrien arribar a descartar entre un 70% i un 80% de la població que no estaria en risc, el que facilitaria l'abordatge de les malalties en el fetge que, al seu parer, "tenen estigma social, són molt freqüents i la seva prevalença "augmenta en relació a les epidèmies d'obesitat i diabetis.





Ha insistit en la importància de canviar el paradigma perquè a causa de la detecció tardana --no produeixen cap símptoma fins a una fase avançada-- els pacients poden desenvolupar una malaltia hepàtica de gravetat d'elevada mortalitat amb uns "costos mèdics, econòmics i un impacte extraordinàriament importants "a la societat.





COORDINACIÓ ASSISTENCIAL





Ginés ha explicat que en el projecte participaran 43 hospitals i centres d'investigació d'Espanya, Dinamarca, França, Holanda, Anglaterra, Alemanya, Itàlia i Croàcia, i constarà de tres fases: identificar 35.000 pacients a qui dur a terme la prova, analitzar les dades obtingudes i implantar la tècnica si els resultats donen suport a la pràctica.





Ha destacat la coordinació assistencial entre els diferents nivells que, al seu parer, serà "clau" en un projecte que no només involucra hospitals, també centres d'atenció primària (CAP), universitats, centres tecnològics i de recerca i associacions europees, entre d'altres .





Ginés ha subratllat la importància dels CAP, que rebran a aquells voluntaris per participar en el projecte per realitzar-los un examen que determini si hi ha sospites o no d'estar malalts i, en cas de ser positives, se'ls traslladarà a l'Hospital Clínic, Can Ruti, la Vall d'Hebron o l'Hospital de la Mar en funció de la seva situació geogràfica per realitzar-los la prova.





ELASTOGRAFIA HEPÀTICA





Ginés ha recalcat que la elastografia transitòria fa 12 anys que es porta a terme d'una manera "més simple" amb pacients que ja tenien la certesa que estaven malalts però que mai s'ha fet servir com una eina de cribatge per fer un diagnòstic precoç.





La tècnica consisteix a avaluar el valor de rigidesa de l'fetge a través d'un aparell que transmet una vibració dins d'aquest, si té la malaltia l'òrgan serà menys flexible pel que es podrà determinar quins pacients pateixen malalties "abans d'una complicació", ha afegit.





La pacient Mònica Ibarruela ha assegurat que la prova no és invasiva ja que "no va sentir res quan la hi van fer" a causa de les afectacions al fetge per culpa de l'obesitat.