El Govern central no revelerà fins a l'últim moment quines autonomies passen a la fase 1 de la desescalada

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, el doctor Fernando Simón, ha anunciat avui que les comunitats autònomes que canviïn de Fase ho sabran entre divendres a la nit i dissabte. La data prevista per passar de la Fase 0 actual a la Fase 1 és el proper 11 de maig.





Fernando Simón, que ha deixat clar que la decisió última la adoptarà el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que hi haurà un informe específic de cadascuna de les regions, que creu que es farà públic, en el qual es precisin els criteris que s'han utilitzat i la valoració que s'ha fet d'ells en conjunt. Aquest informe haurà d'estar signat, diu, per la directora general.





Però la capacitat de detecció i seguiment dels nous contagis, així com el nombre de llits UCI i de llits per a malalts de coronavirus tindran gran pes en aquestes decisions. Encara que per a ciutats com Madrid, on la mobilitat és un factor important, també hi haurà un informe del Ministeri de Transports.





No obstant això, el doctor Simón ha deixat clar que els criteris seran sanitaris i no econòmics, a l'ésser preguntat per la possibilitat que la principal urgència que ha pesat a Madrid per demanar el canvi de fase pugui ser econòmica.





"Els criteris sanitaris per a passar de fase són sanitaris, no econòmics. Els criteris econòmics els haurà de donar qui correspongui i s'hauran de valorar si pesen més o no que els sanitaris en altres grups que no són aquells en què jo participo", ha reblat.





Segons ha explicat, la Comunitat de Madrid no havia presentat encara la petició en la tarda d'ahir i desconeixia si ho ha fet aquest matí. Si ho fa hauran de valorar les dades i de fet, ha precisat que hi ha una persona específica en l'equip per realitzar l'avaluació i la discussió interna.





Però, en qualsevol cas, ha insistit que l'última decisió l'ha de prendre el ministre, després de veure la valoració tècnica que realitzi l'equip de 12 persones que està analitzant les peticions i que es realitza en "termes sanitaris", un informe que haurà d'anar signat per la directora general. Tot i que ha afegit que haurà d'haver una altra avaluació tècnica en termes de mobilitat que la realitzarà el Ministeri de Transports.





Amb totes aquestes avaluacions, ha recalcat el doctor Simón, veuran si proposen o no que la comunitat de Madrid passi a la següent fase.









PAÍS BASC, CAL ESTUDIAR DETALLS D'ALGUNES ZONES





El director del CCAES també ha respost específicament per la situació del País Basc, que ha demanat passar ja a la Fase 1 el 11 de maig. Ha admès que aquesta CCAA té una situació en general "relativament bona", però ha matisat que en alguns territoris cal valorar-lo amb més cura, tenint en compte "molts detalls" que han d'analitzar amb l'esmentada regió per arribar a una posició comuna i veure així quines zones poden passar a la Fase 1.





Pel que fa a la possibilitat que alguna regió no compti amb els recursos que el Ministeri està demanant per a poder passar de Fase, el doctor Simón ha explicat que no té notícia que hi hagi falta de proveïment a cap regió en aquest moment, però que si cal, de manera puntual, el Ministeri de Sanitat proporcionarà el material que es necessiti.





SANITAT PROPORCIONARÀ RECURSOS SI FALTEN PER PASSAR DE FASE





En aquest sentit, ha admès que hi ha hagut un període, durant la crisi, en què hi ha hagut moltes dificultats per aconseguir els equips necessaris, tant per part de Govern d'Espanya, com per les CCAA i la resta de països d'Europa i del món.





"Però aquest període s'ha anat solucionant amb un esforç molt gran dels companys que s'encarreguen de fer els subministraments", ha apuntat al temps que ha dit no tenir coneixement de les situacions puntuals que hi pugui haver de desabastiment. Però insisteix que a nivell general la informació que comparteixen amb les CCAA és que no hi ha cap dada que indiqui un problema, ja que tant les regions com el Ministeri segueixen fent els "aplecs necessaris" de material. No obstant això, "si hi ha necessitat puntual, no crec que el Ministeri tingui problemes per" subministrar el que sigui necessari.





CANVIS EN LES FRANGES HORÀRIES





El director del CCAES ha reconegut que algunes CCAA estan demanant canvis en les franges horàries per a realitzar les sortides a passejar i a fer esport i ha revelat que s'està estudiant perquè qui millor coneix el territori són les autoritats de les regions. "Les franges horàries no poden ser igual al nord que al sud", ha assenyalat i per tant "el Ministeri donarà alternatives". Aquestes alternatives es reflectiran en un informa, segons ha dit, que passarà per la seva oficina.





Pel que fa a l'obertura de les platges per al bany, ha revelat també que es va a fer un informe perquè "s'haurà de regular d'alguna manera".





En aquest sentit i davant d'una pregunta sobre la influència de vent de les platges en l'expansió del coronavirus, ha explicat que han d'estudiar-perquè pot ser fins i tot un factor que influeixi en la menor propagació, segons ha dit ja que pot disseminar el virus i que sigui menor el risc que altres persones puguin inhalar una quantitat suficient.





INFORMES TÈCNICS AMB CRITERIS CLARS PERÒ SENSE LLINDARS DEFINITS





El doctor Simón ha assenyalat que hi haurà un informe tècnic específic per a cada CCAA en el qual s'indicaran els objectius o els criteris que compleix i la valoració conjunta dels mateixos.

Però ha precisat que "no hi ha un criteri únic" sinó que són molts més els que s'estan valorant. Es compartirà amb les CCAA i "en algun moment es podrà fer públic".





Tot i això, explica que hi ha uns "criteris lògics" que s'han de donar perquè les CCAA estiguin en situació de passar de fase: la capacitat necessària per respondre en cas que es desenvolupi un nou pic de la malaltia, amb llits d'UCI i les disponibles per a pacients de coronavirus en general i la capacitat de detecció dels casos i de seguiment dels contactes.





En aquest sentit, ha explicat que si una CA no té casos des de fa 28 dies està en posició favorable, però si no els té perquè no fa PCRs, aquest criteri ja no ens val.





Per aquest motiu, ha assenyalat que tot i que els criteris són fàcils d'identificar, els llindars o punts de tall no es poden donar per que no n'hi ha, sinó que cal comprar-los en conjunt. "Hi ha orientacions però s'han de valorar en conjunt amb la resta dels paràmetres", ha reblat, abans d'aclarir que cada informe tindrà un detall de com es valoren en conjunt.