Dimiteix la directora general de Salut Pública de Madrid per diferències amb Ayuso sobre la desescalada

La directora general de Salut Pública, Yolanda Fuentes, ha dimitit aquest divendres del seu càrrec, decisió que es produeix un dia després que la Comunitat de Madrid decidís sol·licitar entrar a la Fase 1 de desescalada, segons han indicat fonts coneixedores de la decisió i ha confirmat un portaveu de la pròpia Conselleria de Sanitat.









La renúncia de Fuentes es produeix en el marc del llarg debat que s'ha produït a l'executiu autonòmic sobre si Madrid havia de demanar o no al Ministeri de Sanitat entrar en aquesta fase, que suavitza mesures de confinament.





En aquest sentit, fonts pròximes a la ja exdirectora de Salut Pública han explicat que ella no compartia aquesta postura i preferia mantenir de moment la situació actual de nivell zero. En no prosperar el seu criteri, ha decidit presentar la seva dimissió que s'ha fet oficial aquesta mateixa tarda.





Fuentes, nomenada per a aquest càrrec el 24 de setembre en el Consell de Govern, ha desenvolupat la seva activitat professional en el Servei Madrileny de Salut en l'àmbit hospitalari, en els hospitals 12 de Octubre, Infanta Cristina, Carlos III, Clínico San Carlos i La Paz. Al juliol de 2015 va ser nomenada ja directora general de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, càrrec que ostenta fins a gener de 2017.