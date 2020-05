SATSE considera "precipitada" l'entrada a la Fase 1 de Madrid

El sindicat d'infermeria SATSE ha qualificat la decisió de la Comunitat de Madrid de sol·licitar accedir a la Fase 1 de la desescalada de "prematura i precipitada", ja que les "UCIs dels hospitals del SERMAS segueixen amb una elevada ocupació i l'Atenció Primària és tan deficient que ara per ara seria incapaç de fer-se càrrec de l'atenció sanitària dels milers d'usuaris que la sol·licitaran".





Segons ha asseverat SATSE en un comunicat, "ni els professionals ni les infraestructures serien capaços d'assumir una nova escalada en cas d'augmentar significativament els casos de Covid-19".





"Hauríem preferit que la Comunitat hagués estat un temps a la Fase 0 i durant aquest període s'hagués preparat per donar el salt a la 1", han manifestat des del sindicat d'infermeria madrileny.





En concret, ha advertit que "l'Atenció Primària, la qual ha de liderar aquesta desescalada, segueix amb la mateixa dinàmica de funcionament i amb els mateixos professionals que abans d'iniciar-se la pandèmia", de manera que considera que no podrà "atendre i fer un seguiment correcte dels pacients ".









"Són necessaris molts milers de professionals, especialment d'Infermeria, i encara ningú ens ha comunicat quan i on es van a incorporar", han constatat des del Sindicat d'Infermeria madrileny.





L'organització sindical ha defensat que "cal avançar però prioritzant la seguretat sanitària", el que, al seu parer, "no s'ha tingut tant en compte".





Encara que reconeixen que la situació als hospitals ha millorat, ha destacat que els professionals sanitaris, especialment els d'Infermeria, "necessiten imperiosament descansar, desconnectar de les jornades estressants", ja que en cas contrari, "de produir-se una nova escalada de casos", no estarien "en les millors condicions per oferir les cures que cal donar".





Des del sindicat d'infermeria han recalcat que "entrar en una nova fase no només és dir-ho, obrir comerços i demanar responsabilitat als ciutadans perquè portin mascareta i mantinguin la distància social", sinó que "cal fer un treball sanitari previ d'acoblament i organització a la nova realitat, especialment a primària".





Així, ha rebutjat que es pretengui que, "com ha passat fins ara", siguin els professionals els que s'organitzin i ofereixin solucions, "especialment si la dotació de mitjans tant materials com humans no és la correcta".





"Esperem que els responsables de la Comunitat que han pres la decisió siguin conscients que els centres de salut de Madrid són els que menor nombre de professionals per habitant tenen de tot l'Estat pel que caldrà contractar milers d'infermeres que, per altra banda, necessitaran directrius clares de què han de fer, com han de fer-ho i, sobretot, en quines condicions", ha exposat SATSE.