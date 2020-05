Delegació del Govern obre una investigació per la polèmica comiat d'Ifema

El delegat de Govern a Madrid, José Manuel Franco, ha ordenat a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que s'obri una investigació per determinar si s'haguessin vulnerat algunes de les normes bàsiques, entre altres, les del distanciament social entre persones, regulades en el reial decret d'estat d'alarma, amb motiu de l'acte celebrat aquest divendres a les instal·lacions d'Ifema, segons el comunicat emès per la Delegació de Govern.





Segons han denunciat diversos portaveus de l'oposició d'esquerres a l'Assemblea de Madrid, en l'acte, organitzat per la Comunitat de Madrid, que va ser públic i televisat per Telemadrid, no es van respectar les mesures de separació per impedir la propagació del coronavirus, havia molta gent en molt poc espai i hi va haver fins abraçades i encaixades de mans.









També ho va fer la portaveu parlamentària de Vox, Rocío Monestir, que qui va criticar durant l'acte els assistents han estat "molt propers els uns als altres". "Potser hem donat un missatge equivocat, hem de guardar la distància perquè segueix havent contagis i potser els polítics hem de ser exemplars i tot el que no sigui aquesta imatge és un missatge equivocat que pot donar lloc una falsa seguretat i un fals optimisme", ha emfatitzat.





Per la seva banda, Podem Comunitat de Madrid ha afirmat que la foto de la presidenta regional, Isabel Díez Ayuso, avui a Ifema "ha posat en risc a milers de sanitaris al no complir les mesures de distanciament". "És tal el despropòsit que la Delegació de Govern han hagut d'obrir una investigació on rendeixi comptes", han conclós.