Simón adverteix que Catalunya i Madrid trigaran més a superar la desescalada

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, el doctor Fernando Simón, ha assegurat avui que és possible que la comunitat de Madrid i Catalunya puguin anar amb una mica de retard en la desescalada, encara que també precisa que l'evolució de la pandèmia està sent molt ràpida cap avall a tot Espanya, incloses també les dues CCAA.





Durant la roda de premsa habitual de cada matí a Moncloa des que es va decretar l'estat d'alarma, el doctor Simón ha explicat que és cert que ara mateix Catalunya i Madrid són dues CCAA que tenen més nombre de casos i les que més transmissió de casos han tingut.





Per això, ha precisat, "el seu punt de partida és una mica més complicat que el d'altres" i "si és possible que es retardi una mica més la presa de mesures en aquestes dues autonomies per les dades de què disposem ara mateix".









EVITAR UNA RECAIGUDA QUE POT SER MÉS "CATASTRÒFICA"





No obstant això, el director del CCAES ha afirmat que també és cert que l'evolució de la pandèmia és "molt ràpida en totes les CCAA cap avall incloses aquestes dues" i per això, creu que encara tenen més probabilitat tant Madrid com Catalunya que es retardin les mesures de desescalada tampoc té per què ser així, ja que dependrà de l'evolució dels propers dies.





Simón també ha admès que totes les CCAA tenen l'opció de proposar territoris diferents de la unitat provincial per establir les mesures, encara que aquestes situacions s'hauran d'avaluar conjuntament entre Sanitat i les regions abans de prendre decisions.





En aquest sentit, ha demanat fer les coses amb molt de compte i complint els requisits que s'estableixin per evitar que una recaiguda pugui ser "més catastròfica" que el brot anterior.

El doctor Simón no ha volgut revelar detalls de l'ordre que publicarà avui el Ministeri de Sanitat per establir franges horàries en la sortida dels adults a partir de dissabte que ve.





Ha al·legat que no volia "trepitjar" al ministre de Sanitat la roda de premsa que té previst donar aquesta tarda per explicar-ho: "seria una mica lleig".





HORARIS PER REDUIR RISCOS AMB ELS MÉS VULNERABLES





S'ha limitat a dir que les franges horàries s'establiran per reduir riscos amb els grups més vulnerables per evitar que s'exposin a la transmissió de virus.





L'únic que ha precisat és que l'autorització per fer esport serà per a l'esport individual i aquí ha inclòs, a més del ciclisme, el surf, el windsur o l'skate, depenent d'on visqui cadascú. No obstant, i tot i que ha afirmat que entén que l'autorització per als esports individuals abasta a tots els esports, també ha assenyalat que hi haurà requisits.





PAS DE L'ESTRET, PREMATUR PARLAR DE L'OPERACIÓ





En aquests plans de desescalada no s'ha inclòs de moment l'operació de pas de l'Estret de Gibraltar, en què milers de magribins emigrats a Europa solen creuar la península per tornar a casa durant els mesos d'estiu. Segons la secretària general de Transports, María José Rallo, encara és "prematur" parlar de com es va a desenvolupar aquesta operació.





Ha recordat que aquesta operació es gestiona entre el Ministeri de l'Interior i el de Transports, però ha deixat clar que encara hi ha "moltes incerteses" per saber com es va a desenvolupar aquesta operació.