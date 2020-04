Marlaska adverteix de "controls estrictes" durant el desconfinament: "Caldrà ser molt estricte"

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assenyalat aquest dimecres que "adaptarà" els dispositius policials per fer "controls específics" en la fase de desescalada que contempla progressius alleujaments en el confinament pel Covid-19. Tot i això, ha defensat que, malgrat les 800.000 multes contra "insolidaris" que no respecten les restriccions de mobilitat, "Espanya no és un Estat policial".





"Caldrà ser molt estricte quan hi ha una política d'asimetria", ha dit sobre el pla de desescalada per províncies i amb diverses fases en cadascuna. "La mobilitat i el control interterritorial va tenir un element transcendental en termes de garantir la salut pública", ha continuat Grande-Marlaska, reticent a parlar de "multes ni de quantitats" en sostenir que no hi ha un "fi recaptatori".





En una roda de premsa a la Moncloa al costat del ministre de Sanitat, Salvador Illa, el titular del Interior ha esmentat els casos de reincidents --sense precisar la xifra o facilitar un percentatge sobre el total-- del còmput de detinguts i propostes de sanció des que va entrar en vigor l'estat d'alarma aprovat el 14 de març.





Diverses de les preguntes han girat sobre si hi haurà més controls i agents al carrer, així com si es mantindrà la política de sancions en el cas d'incomplir, per exemple, la prohibició de desplaçar-se entre províncies. Interior va orientar a la delegacions de govern perquè les multes oscil·laran entre 601 i 10.400 euros, amb una proposta de 1.500 euros per als que es desplacessin a segones residències.









Grande-Marlaska ha avisat que aquesta nova fase requereix de "més esforç" tot i el cansament acumulat, al·ludint en diverses ocasions al fet que la prioritat és garantir la "salut de tots". En aquest sentit, ha dit que unitats com l'Agrupació de Trànsit i la DGT d'adaptar els seus dispositius. "El nostre esforç és total", ha assenyalat.





"L'OBJECTIU, QUE EL PLA TINGUI ÈXIT"





"Evidentment, ja tenim plans per adaptar les funcions de Forces i Cossos atenent a la realitat del pla de desescalada i que tots anirem observant dia a dia", ha comentat abans d'afegir: "Hi haurà un control específic per assolir l'objectiu que el pla tingui èxit". Marlaska ha sostingut que ja "s'està veient la llum". "El que no ens podem permetre és tornar enrere", ha insistit.





Grande-Marlaska s'ha referit a la seva resposta en la sessió de control a Govern d'aquest mateix dimecres al matí a una pregunta de Bildu queixant-se de la desproporció en el nombre de multes amb la Llei de Seguretat Ciutadana, la coneguda com a 'llei mordassa'. "Els agents quan interposen una denúncia apliquen paràmetres de proporcionalitat, idoneïtat i flexibilitat", ha sostingut, remetent-se a la necessitat de prioritzar la salut pública i el funcionament de serveis públics i essencials.





En aquest sentit, s'ha felicitat per la "resposta admirable" de la majoria dels ciutadans, en concret després de les primeres mesures d'alleujament que permeten que els menors de 14 anys surtin al carrer des de diumenge acompanyats per un adult, després de més de 40 dies de confinament. Segons Grande-Marlaska, l'"actitud flexible" dels agents que van veure alguns incompliments només es van traduir en proposta de sanció si es va interpretar que es posava en risc la salut.