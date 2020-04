Marlaska renya en públic a Iglesias per les seves crítiques al Poder Judicial

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sortit al pas aquest dilluns de les crítiques que el vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, va abocar sobre la justícia arran de la condemna d'Isa Serra, la portaveu d'Unides Podem a l'Assemblea de Madrid.





Tot i que el titular d'Interior, jutge en excedència, ha considerat que el pronunciament d'Iglesias cap dins de la llibertat d'expressió, ha reconegut que ell no s'hagués expressat en els mateixos termes que Iglesias, al mateix temps que s'ha desmarcat dels dubtes expressades per Iglesias sobre com es persegueix la corrupció dels poderosos.





En aquest sentit, Marlaska ha afirmat que tant les forces i cossos de seguretat de l'Estat com el poder judicial "treballen de forma agosarada perquè ningú resulti impune", tampoc "els corruptes".









"Les sentències s'acaten (i en aquest cas es recorren) però m'envaeix una enorme sensació d'injustícia. A Espanya molta gent sent que corruptes molt poderosos queden impunes gràcies als seus privilegis i contactes, mentre es condemna a qui va protestar per un desnonament vergonyós", va dir el secretari general de Podem res més conèixer la sentència i anunciar un recurs de Serra.





UN ALTRE AVÍS: QUE US POSEU MASCARETA





A més, Marlaska ha recomanat al líder de Podem, Pablo Iglesias, que utilitzi mascareta en llocs on no pugui mantenir el distanciament social, seguint les instruccions que el Govern ha enviat al conjunt de la ciutadania.





Grande-Marlaska ha realitzat aquesta reflexió a l'ésser preguntat en la roda de premsa d'aquest dilluns juntament amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, sobre el vídeo difós a xarxes socials en què s'apreciava a Pablo Iglesias comprant en un supermercat sense portar mascareta.