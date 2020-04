Isa Serra, condemnada a 19 mesos de presó, multa i inhabilitació per atacar la Policia en un desnonament

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha condemnat a la portaveu d'Unides Podem a l'Assemblea de Madrid, Isa Serra, a 19 mesos de presó per participar en els aldarulls que es van produir al barri de Lavapiés durant un desnonament que va tenir lloc el 31 de gener de 2014, esgrimint que la llibertat d'expressió té "límits i no pot emparar comportaments il·legals", així com a una multa i se la inhabilita el dret a sufragi passiu, el que suposa que no podrà votar durant el temps que duri la condemna.





Així consta en una sentència, en la qual els magistrats imposen aquesta condemna per un delicte d'atemptat a l'autoritat, lesions lleus i danys, sent absolta de desordres públics.





La seva defensa recorrerà la sentència davant el Tribunal Suprem, que no és ferma, en estar en contra que la sentència es basi només en el testimoni dels agents de la Policia Nacional i Municipal de Madrid que van declarar en el judici. Serra no entrarà a la presó al no tenir antecedents i ser una pena inferior als dos anys.





Els jutges consideren a Serra culpable d'un delicte lleu de lesions, pel qual li imposen una pena de multa de quatre mesos, a raó d'una quota diària de deu euros, i d'un delicte de danys, pel que la sancionen igualment a pena de quatre mesos, amb la mateixa quota diària a la raó de vuit mesos i se la inhabilita el dret de sufragi passiu.





En relació a la responsabilitat civil, Isabel Serra haurà d'indemnitzar dos policies per les lesions causades: a una agent ha d'abonar la quantitat de 4.850 euros i a un altre quatre-cents euros.





En el judici, que es va celebrar els passats 12 i 13 de febrer, la diputada regional va afirmar que només podia entendre les acusacions "en el sentit polític" en estar en contra dels durs insults que la Policia li atribueix.





A la vista oral, la fiscal María de la O Silva va mantenir la seva sol·licitud de 23 mesos de presó en considerar acreditat que va participar en els aldarulls. "Va ser cruel amb la policia", ha afirmat llavors la representant del ministeri fiscal. Per sustentar la seva acusació, es va basar en el testimoni dels agents de la Policia Municipal de Madrid que van situar a la diputada regional com una "de les capitostos" dels disturbis.









INSULTS ALS AGENTS





Els jutges consideren que en el judici va quedar acreditat que Serra formava part del grup de persones que al terme del desnonament increpar i va insultar els agents de policia destinats a la zona per donar cobertura a la comissió judicial.





Al respecte, afegeix que ho va fer "fins al punt d'obligar els membres dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat a retrocedir per protegir-se de l'allau d'objectes que els llançaven i, fins i tot, veure obligats a sortir d'un vehicle per evitar que els allí congregats es duran algun objecte del seu interior, després que aconseguissin obrir la porta del darrere de l'últim furgó de la comitiva policial".





"L'acusada, integrant-se en els grups de persones, ja que unes vegades es trobava en un dels cordons i altres vegades en l'altre, que increpaven, insultaven i assetjaven als agents, va proferir insults dirigits als agents en general, així com en particular a una agent de Policia Municipal, dient-li: 'Ets cocaïnòmana', 'mala mare, filla de puta, amb tot el que hem lluitat les dones, amb tu es perd tot, no et volen ni els teus propis companys'.





A una altra agent de Policia li va dirigir frases com: 'Filla de puta, puta, guineu; que et folles a tots els policies municipals '. 'Vergonya, si fos el teu fill hauria de agafar-te una arma i pegar-te un tret'. L'acusada, a més de proferir insults als agents, va procedir també a donar empentes i llançar objectes contundents als mateixos".





Com a conseqüència d'aquests episodis de violència, dos agents de policia municipal van resultar ferits. Un, després de ser aconseguit amb un objecte contundent que li va impactar a la mà esquerra, i l'altre en rebre l'impacte d'un altre objecte al casc, el que li va provocar un desmai i una contractura cervical amb marejos i vertigen.





En afrontar els fonaments de dret d'aquest cas, els jutges aclareixen que el dret a la llibertat d'expressió, així com el dret de reunió pacífica, "són drets fonamentals recollits en la nostra Constitució i serveixen com a vehicles per canalitzar protestes, en principi legítimes, com el cas present de solidaritzar-se amb una persona desnonada de l'habitatge que ocupa".





"Ara bé, a l'igual que altres drets fonamentals, el seu exercici té límits, sent un d'ells el que el seu legítim exercici no pot emparar comportaments il·legals o castigats pel Codi Penal", recalquen.





FETS PROVATS





La resolució assenyala que queda acreditat que el 31 de gener de 2014, l'acusada es trobava present al carrer Tribulete, situada al cor del madrileny barri de Lavapiés i va protagonitzar un seguit d'agressions cap als agents de l'autoritat que es trobaven executant el desnonament de l'habitatge d'un veí de barri.





La defensa de Serra, duta a terme per Xarxa Jurídica, ha criticat que "els fets provats de la sentència se sustentin exclusivament en la declaració d'alguns agents de policia, que sostenen una versió del que ha passat contrària a la de l'acusada i altres testimonis".





Per arribar a aquesta conclusió, segons enlletgeix el despatx, el que fa el tribunal és "atorgar un plus de credibilitat als funcionaris intervinents en detriment de la resta de testimonis, malgrat que la doctrina del Tribunal Suprem respecte de la valor probatori de les seves declaracions és clara".





Per això, els advocats han mostrat la seva sorpresa i decepció davant la decisió de TSJM, atès que "l'acusació exercida pel ministeri fiscal no es recolzava en cap prova objectiva (fotografies o vídeos), sinó únicament en les proves subjectives que són les declaracions dels funcionaris.





Així, recorda que alguns agents de la Policia Municipal de Madrid van declarar en el judici oral haver patit insults i agressions per part de Serra, però "aquestes es tractaven de declaracions de caràcter molt genèric, en què no es va individualitzar en cap moment la conducta de la diputada, ni es va precisar la seva intervenció concreta".





"La sentència no és ferma i encara hi ha la possibilitat d'interposar recurs contra la mateixa, la qual cosa aquesta defensa farà sens dubte. No hem acabat de lluitar per l'absolució d'Isa i pel respecte als seus drets fonamentals, entre els quals es troba llavi, la defensa va qüestionar el valor dels reconeixements fotogràfics dels agents", assenyala el despatx.