Marlaska qüestiona que els presos catalans puguin sortir a treballar

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha qüestionat aquest dimarts que alguns presos independentistes condemnats per l'1-O puguin sortir a treballar en virtut de l'article 100.2 del reglament penitenciari en entendre que ha de prevaler sota l'estat d'alarma pel coronavirus que no es posi en risc la salut de la resta d'interns privats de llibertat en el seu retorn als centres penitenciaris.









"Seran els tècnics els que hagin de determinar la proporcionalitat i la necessitat d'aquesta llibertat per anar a treballar en aquests termes", ha assenyalat en una roda de premsa des de La Moncloa en què ha insistit que amb l'estat d'alarma pel coronavirus existeixen més restriccions i s'han suspès les comunicacions en totes les presons. "No m'atreveixo a donar una conclusió, és molt complex i no es pot solucionar d'un cop de ploma", ha subratllat.





Grande-Marlaska ha insistit que des de l'administració penitenciària -Catalunya té transferides les competències en presons- s'ha de garantir els drets de tots i "tenir molt en compte que el principal objectiu és la salut pública".





En ser presos que surten unes hores a treballar i després tornen a la presó, ha afegit que hi ha "moltes arestes" perquè s'ha de "controlar molt el risc de contagi en retornar amb les persones privades de llibertat".