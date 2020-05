Coneix les propostes de la negociació per mantenir ERTOs fins al 30 de juny

El Govern espanyol ofereix flexibilitzar la clàusula de manteniment de l'ocupació i exempcions de quotes d'entre el 45% i el 85% si es torni a l'activitat









El Govern central ha arribat a un principi d'acord amb els agents socials en el marc de l'diàleg social per allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) derivats de la crisi sanitària i de la suspensió de determinades activitats durant a l'estat d'alarma.





En concret, el text d'aquest preacord, que podria patir modificacions d'última hora per aconseguir el sí definitiu de la patronal, preveu estendre fins al 30 de juny d'aquest any els ERTOs de força major derivats del Covid-19, ja sigui per força major total (sense reinici de l'activitat) o parcial (recuperació d'una part de l'activitat).





"En atenció a les restriccions de l'activitat vinculades a raons sanitàries que subsisteixin arribat el 30 de juny".





El text, que està elaborat en forma de Reial decret llei, estableix que no podran acollir-se a ERTOs de força major les empreses i entitats amb domicili en paradisos fiscals. A més, es precisa que les empreses que s'acullin a aquests procediments no podran repartir dividends durant l'exercici fiscal corresponent a l'aplicació de l'ERTO, excepte si tornen a la Seguretat Social les quotes de les que van ser exonerades. No obstant això, aquesta limitació no serà aplicable a les empreses que, a 29 de febrer d'aquest any, comptaran amb menys de 50 treballadors.





El text preveu que les prestacions per desocupació associades als ERTOs (que es concedeixen sense necessitat de complir el període de carència) es mantindran fins al 30 de juny, excepte les dels fixos-discontinus, que seran d'aplicació fins al 31 de desembre.





D'acord amb aquest esborrany del preacord, que serà sotmès aquest divendres a la consideració dels òrgans de direcció de les organitzacions sindicals i empresarials.

A partir del desconfinamiento es facilitarà la transició d'ERTOs de força major a ERTOs per causes organitzatives, tècniques, econòmiques o de producció i es permetrà que aquests últims es tramitin mentre estiguin vigents els primers.





HI HAURÀ EXONERACIÓ DE QUOTES





La regulació que es va donar a mitjans de març als ERTOs per força major derivats del Covid-19 estableix una exoneració de cotitzacions del 75% per a les empreses que a 29 de febrer d'aquest any tinguessin més de 50 treballadors en alta a la Seguretat Social i del 100% per a les que tinguessin menys de 50 treballadors.





En el cas d'ERTOs de força major parcial, l'empresa es beneficiarà d'una exempció pels treballadors que tornin a l'activitat del 85% al maig i del 70% al juny en el cas que a 29 de febrer d'aquest any la seva plantilla és inferior a 50 treballadors. Si comptava amb més de 50 a aquesta data, l'exempció arribarà al 60% el maig i el 45% al juny.





En el cas dels treballadors que es quedin al ERTO i segueixin amb els seus contractes suspesos, l'exempció empresarial serà d'un 60% al maig i del 45% al juny per a empreses de menys de 50 treballadors, i del 45% al maig i del 30% al juny per a les que tinguin més de 50 empleats. Totes aquestes exempcions podran ser prorrogades en els mateixos termes o en altres diferents si així ho decideix el Consell de Ministres.





EL CAVALL DE BATALLA DE LA NEGOCIACIÓ ÉS LA CLÀUSULA DE MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ





Un dels principals cavalls de batalla d'aquesta negociació sobre els ERTOs ha estat la clàusula de manteniment de l'ocupació associada als mateixos. La regulació de mitjans de març vinculava els avantatges dels ERTOs derivats del Covid-19 al fet que les empreses mantinguessin l'ocupació durant sis mesos des de la data de represa de l'activitat, una exigència a la qual la CEOE s'oposa i de la qual dependrà el seu sí definitiu a l'acord.









En el text que el Govern central ha posat sobre la taula, i que podria canviar al llarg d'aquest divendres, es flexibilitza aquesta clàusula, tot i que no desapareix. S'especifica que aquest còmput de sis mesos començarà a comptar des de la incorporació a la feina efectiu de persones afectades per l'ERTO, tot i que aquest sigui parcial o només afecti part de la plantilla.





Aquest compromís de manteniment de l'ocupació es considera incomplert si s'acomiada a qualsevol treballador afectat per l'ERTO, encara que amb excepcions:





Acomiadament disciplinari procedent

Dimissió

Mort

Jubilació

Incapacitat total, absoluta o gran invalidesa

Extinció d'un contracte temporal per finalització de la seva vigència o per la fi de l'obra o servei contractat).





En el cas d'incompliment d'aquesta clàusula, les empreses hauran de tornar totes les quotes de les que van ser exonerades, amb recàrrec i interessos de demora.





Ara bé, en el text s'especifica que aquest compromís de mantenir l'ocupació sis mesos després de reprendre l'activitat no és aplicable a aquelles empreses que tinguin risc d'entrar en concurs de creditors.