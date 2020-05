Aturada de Nissan a la Zona Franca per falta de peces en la segona setmana de vaga

Nissan ha paralitzat aquest dimecres la producció a la planta de la Zona Franca de Barcelona a causa de la falta de peces provocada per la vaga que estan portant a terme des d'aquest dilluns els treballadors de la planta de Montcada i Reixac (Barcelona), que s'ocupa de l'estampació de la carrosseria.





Fonts sindicals han explicat que la direcció ha convocat als representants sindicals sobre les 11.00 hores d'aquest dimecres per comunicar-los el cessament de l'activitat a partir del canvi de torn de matí a tarda, així com que enviaria a casa als treballadors amb un permís retribuït fins divendres.





La vaga roman convocada als cinc centres de l'automobilística a Catalunya , però de moment només s'està duent a terme per la majoria de treballadors de la planta de Montcada i Reixac perquè, segons els sindicats, és suficient per deixar de fabricar la 'pick -up' de Mercedes-Benz i, al mateix temps, assegurar les mesures de protecció enfront del coronavirus.









Els sindicats temen que la companyia recorri a l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major que encara té vigent per enviar als treballadors a casa a causa de la situació de paràlisi.





En aquest sentit, han defensat que si això es produeix, i que esperen saber el dilluns, el rebutjaran perquè la impossibilitat de produir ja no es deu al coronavirus sinó a la vaga.





El secretari general de Sigen-Usoc a Nissan, Miguel Ruiz, ha argumentat que la companyia no hauria de fer això perquè "els contribuents no tenen perquè pagar per una decisió empresarial davant una vaga".





Nissan havia iniciat la producció en la línia 2 de la fàbrica de la Zona Franca aquest dilluns després de set setmanes parada a causa de la falta de subministraments provocada pel coronavirus, per complir amb les comandes de la 'pick-up' de Mercedes-Benz.





La representació dels treballadors va iniciar aquesta vaga "com a resposta a la manca de clarificació del futur a curt i mig termini" de l'empresa.