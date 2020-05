CaixaBank i Vital Voices impulsen un 'mentoring virtual' d'ajuda a emprenedores

CaixaBank i l'organització internacional Vital Voices han impulsat una plataforma de mentoring virtual (http://www.vitalvoicesmentoring.com) per ajudar a dones emprenedores, impulsores de pimes i start-ups a tot Europa que estiguin vivint un moment professional complicat a causa del Covid-19, informen en un comunicat.





En la iniciativa, que s'ha iniciat a Espanya i Regne Unit però amb la voluntat d'expandir-se a altres països europeus, poden participar tant persones que vulguin rebre assessorament com a experts (dones o homes) amb una carrera directiva consolidada i que tinguin interès per ajudar , amb els seus coneixements i experiència, a dones empresàries.





Entre els que col·laboren, figuren directius de grans empreses com el president de la companyia britànica de capital risc Terra Firma, Guy Hands; l'antic CEO de les firmes de moda Diane Von Furstenberg i Victoria Beckham, Paolo Riva; la inversora en empreses d'impacte social Nina Pustilnik, i la sòcia fundadora d'Atelier Fund, Marty Wikstrom, especialitzada en l'adquisició i desenvolupament de marques de luxe.









"INFLUENCIAR EL CANVI"





La directora de franquícies Emeai Michael Kors, Isabel Mora, que forma part de l'equip de Vital Voices, ha explicat que dedica part del seu temps a ajudar perquè ella ha viscut en primera persona la col·laboració d'un mentor: "T'ajuda a prendre decisions en la teva carrera i vida professional que et porten a l'èxit, i un cop ets a llocs de lideratge pots influenciar el canvi".





Ha detallat que l'idoni és que un mentor no sigui el cap o un familiar a què es admiri, sinó una persona "una mica neutral" amb la qual cal sentir-se identificat a nivell personal i professional, que ofereix consells sobre com enfocar l'èxit i el lideratge.





Mora ha reivindicat que "un mentor, en aquestes circumstàncies, pot ser de gran ajuda", ja que moltes dones estan intentant conciliar la vida professional i laboral amb el 'homeschooling' i tracten alhora de mantenir un negoci a la superfície.





"Com més ajuda i més referents puguis tenir, millor pots passar per aquestes situacions", ha afegit Mora, que aconsella des de la seva experiència no sobreestimar les pròpies capacitats, sempre tenir present que es pot millorar, aprendre i rebre consells i envoltar-se de persones que aporten, sense tenir por d'estar amb professionals que sàpiguen més, així com el fet que tot es pot aconseguir però passa per la fórmula: treball i més treball.





CAP A ON VA LA CARRERA





L'arquitecta funcional i Commerce Cloud en Salesforce Amy Sillince, vinculada a Vital Voices des de fa dos anys, ha remarcat la gran importància del 'mentoring' empresarial perquè "ajuda a entendre cap a on va la teva carrera".





Ha destacat que aquest tipus de programes permeten a més un accés a mentors amb molta experiència i de confiança als que és difícil accedir sense el suport del programa: "Dins de la xarxa de Vital Voices tenim a aquestes persones increïbles que donen el seu temps", ha afegit.





"Les dones amb empreses petites necessiten entendre com poden travessar aquest moment i com poden gestionar les seves finances i als seus empleats", segons Sillince, i defensa que aquest és un moment especialment interessant perquè ofereix temps i espai mental perquè dones emprenedores reflexionin sobre els seus projectes.





En canvi, ha lamentat decisions precipitades que algunes empreses van poder prendre a l'inici de la crisi: "Amb el suport d'un mentor pots reflexionar més profund", ha dit Sillince.





EMPRENEDORES I MENTORES





Els responsables del projecte s'emparellaran a les emprenedores amb la seva mentora o mentor perquè es puguin dur a terme, de forma virtual, amb sessions d'assessorament que serveixin a les emprenedores per reflexionar sobre possibles sortides als problemes a què s'enfronten a les seves empreses i nous enfocaments a la seva carrera professional.





La iniciativa s'ha posat en marxa arran de la situació de crisi actual, atès que moltes empresàries estan travessant una situació difícil i necessiten suport urgent; però, l'objectiu és consolidar el projecte a llarg termini, de manera que, quan acabi l'estat d'alarma, la plataforma seguirà funcionant.