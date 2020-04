CaixaBank ha prestat més diners que l'ICO

No serà aquest primer trimestre del l'any 2.020 en què CaixaBank, al presentar balanç dels seus números, hagi obtingut un major i millor benefici, és a dir, uns 90 milions d'euros, però clar, la provisió de 400 milions per mantenir una liquiditat envejable i, per exemple, concedir crèdits per valor de 14.000 milions, quantitat superior a els diners que s'ha prestat el mitjançant l'organisme de Govern, l'ICO, que és el que hauria de donar la cara davant la gent, que es va quedar en uns molt insuficients 11.140 milions, en un moment, en què l'agonia econòmica per a les empreses i les famílies és més que evident, la qual cosa vol dir, que als directius que encapçala, Gonzalo Gortázar, no els ha fallat la intuïció social que és senyal d'identitat d'aquesta institució financera centenària.









Ha estat, aquest cop, una roda de premsa atípica com les que ara s'estilen a la xarxa, però dura amb elegants crítiques a Govern, reconeixent que Portugal ho ha fet millor que Madrid en el tema del Coronavirus, plaça que li és molt estimada als de l'estrella de Miró, que se l'estan treballant amb gran eficàcia en l'últim any.





Tenir el 90% de les oficines obertes i aconseguir ser els primers a avançar el pagament de les pensions, són fites que la història social d'Espanya, anirà reconeixent, a poc a poc, en el boca a boca de les famílies d'uns grans que sortiran d'aquesta crisi ferits de mort, en molts casos, per una pèssima planificació sanitària, però que els seus familiars agrairan eternament quan aconseguim veure la llum en aquesta tragèdia col·lectiva.





Finalment cal reconèixer-lo com es mereix el treball exemplar d'una plantilla de 35.000 persones que són els que han mantingut oberts els serveis del dia a dia a CaixaBank, en un temps en què confinar a casa era l'ordenat, però que l'essencial del seu treball per als altres, els ha mantingut a peu del canó amb la intenció i l'esperança de ser-nos útils a totes i a tots. Una cosa que mereix per part nostra un reconeixement especial.