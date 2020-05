L'FBI i la DGST marroquina es van involucrar en la investigació del presumpte gihadista detingut a Barcelona

El presumpte gihadista ha estat traslladat en un furgó de l'Institut Armat i custodiat per tres vehicles policials per davant i un altre més per darrere.









El detingut ha sortit de l'edifici vestit de negre i amb una màscara que li cobria la boca i el nas, i també amb una visera de plàstic al front, que se li ha caigut en el moment en què ha estat introduït en el furgó policial .









Agents de el Servei d'Informació de la Guàrdia Civil l'han detingut a Barcelona després d'acreditar que havia incomplert les limitacions de moviment per la "possible recerca d'objectius" sota importants mesures de seguretat.





La investigació, que ha estat dirigida des del Jutjat Central d'Instrucció número 4 i de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, ha estat realitzada de manera conjunta amb la Direcció General de Seguretat del Territori (DGST) marroquí i ha comptat també amb la participació destacada de l'FBI nord-americà.





Agents de la Guàrdia Civil van registrar el pis on resideix el presumpte gihadista detingut per l'Institut Armat, al districte de Ciutat Vella de Barcelona.





Districte de Ciutat Vella





Els agents han arribat cap a les 8.00 hores del matí, han realitzat el registre fins passades les 11.30 hores.





L'Institut Armat ha detingut el ciutadà marroquí, que s'obria radicalitzat durant l'estat d'alarma pel coronavirus, per la seva vinculació amb el grup terrorista Daesh.





De moment, el detingut segueix a l'interior de domicili --un entresòl, asseguren els veïns de carrer--, fins que acabi el registre i sigui traslladat a dependències policials. La policia ha tallat el trànsit al carrer on resideix, Josep Anselm Clavé, entre Passatge de la Pau i el carrer Nou de Sant Francesc.













Quina diferència hi ha entre dir Estat Islàmic, ISIS o Daesh?





El conflicte terminològic al voltant de l'Estat Islàmic (EE) té arrels històriques i culturals profundes. Ni tan sols les grans figures polítiques es posen d'acord en nomenar el grup terrorista que es va originar a la fi dels anys 90 i que aquest divendres va colpejar amb duresa al centre de París.





Estats Units, es refereix a l'Estat Islàmic com ISIS, mentre que França l'anomena Daesh. L'organització terrorista va néixer el 1999 com Jamaa al-Tawhid wal-Jihad. El 2004 el seu líder, el jordà Al Zarqaui, va prestar jurament a Al-Qaida, amb el que era habitual que se li denominés Al-Qaida a l'Iraq.





La cronologia d'aquest nom és llarga i canviant. El 2006, i ja quan era liderat per Abu Bakr Al-Bagdadi, va tornar a mutar a Estat Islàmic de l'Iraq (ISI). Set anys després, el 2013, quan ja havia començat la guerra a Síria, ISI es va declarar a si mateix com a Estat Islàmic a l'Iraq i Al-Sham.









En àrab, al-Sham és el nom històric de Síria i Líban, encara que per a molts àrabs hauria d'incloure també a Jordània i Palestina. Aquesta zona és coneguda en anglès com Llevant. En anglès, es podria dir ISIL (la L per Llevant), però és més habitual que la L passi a ser S (per Síria), ja que va ser la guerra de Síria la qual li va permetre declarar el seu control en un territori.





Va ser en 2013 quan ISIS va sumar a l'aconseguit a Síria les seves conquestes a l'Iraq (en especial, les ciutats de Mossul i Fal·luja, i bona part de la zona oest de país) i va declarar un Califat islàmic amb Abu Bakr Al-Bagdadi com a líder polític i religiós. ISIS va passar a anomenar-se Estat Islàmic, un afront a tots els estats àrabs que mai ho han reconegut. Utilitza aquest terme seria com concedir-los una legitimitat que no tenen.





Els que s'oposen a trucar a aquest grup "Estat Islàmic" argumenten que ni es tracta d'un Estat ni és islàmic, les autoritats islàmiques d'Egipte van demanar als mitjans que es digués QSIS, per les sigles en anglès de Separatistes d'Al-Qaida Iraq i Síria.





El terme Daesh va tenir més èxit en aquests països per la seva intenció pejorativa. És l'acrònim en àrab d'Al Dawla al-Islamyia Iraq Wa'al Sham. El Govern iraquià, que ha patit diverses derrotes davant els gihadistes, sol emprar aquest nom.





Segons The Guardian, potser el Govern francès hagi triat aquest nom per la seva sonoritat pejorativa dins de la fonètica francesa. La paraula 'déche', per exemple, significa misèria i el vocable 'tache' es refereix a taca.





L'ambaixador britànic a l'Iraq, Simon Collis, va dir que aquells que parlen àrab utilitzen el nom Da'ish amb una barreja de ridícul i hostilitat. Curiosament, Da'ish en plural -daw'aish- vol dir fanàtics que imposen els seus punts de vista sobre els altres.





La intenció propagandística d'usar Daesh, en la línia del que marcat per diversos governs, ha fet que els mitjans de comunicació anglosaxons rarament utilitzen aquest nom, excepte en articles d'opinió.