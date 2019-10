Pablo Iglesias, objectiu gihadista

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha assenyalat aquest dimecres que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, s'ha posat en contacte amb la seva formació per informar-los que el seu nom apareixia entre els possibles objectius del gihadista detingut a Parla (Madrid ).









En una entrevista a Cuatro, Iglesias ha indicat que va rebre la notícia "amb tranquil·litat" ja que el mateix ministre li ha traslladat que aquesta no és una amenaça a la qual li donin una "rellevància suficient com per preocupar-se".





Iglesias ha explicat que no l'inquieta aquest fet, més quan el mateix ministre li ha tret rellevància. "Em fio de la Policia espanyola, que és qui li diu al ministre", ha argumentat.





El suposat gihadista detingut la setmana passada a Parla (Madrid) tenia en el seu domicili quaderns en els quals havia anotat els noms de nombroses personalitats polítiques, com el de la ministra de Justícia, Dolors Delgado, qui abans d'ocupar aquest càrrec era fiscal coordinadora de gihadisme a l'Audiència Nacional.





A més d'aquests apunts sobre càrrecs públics, el sospitós també tenia llistats de llocs situats en diferents ciutats espanyoles, si bé no se li ha trobat de moment cap pla detallat per atemptar i no hi ha constància que s'hagi desplaçat a cap d'elles.