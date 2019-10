Iglesias acusa Sánchez d'anar "a la caça" de votants de Cs amb el 155

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha qualificat de "focs d'artifici" les declaracions del president en funcions, Pedro Sánchez, en què assegurava que, arribat el cas, aplicaria l'article 155 a Catalunya.









Acusa els socialistes d'anar "a la caça del votant de Ciutadans" i d'haver donat un gir a la dreta sense matisos per semblar-se a PP i Cs.





El líder morat ha indicat que Sánchez fa servir el context de crispació que pot generar la sentència del procés independentista com a "dispositiu de campanya". I recorda que l'aplicació del 155 durant el mandat de l'expresident Rajoy va portar a eleccions a Catalunya i a que Quim Torra fos elegit president de la Generalitat.





"Això no es resol amb eslògans, ni competint amb Rivera, Casado o Abascal per veure qui és més dur. Es resol amb diàleg", ha asseverat Iglesias, per tot seguit recordar al líder socialista que al seu dia va dir "que mai donaria suport al 155 ". El candidat d'Unides Podem a la presidència del Govern creu que aquest gir genera "incomoditat al PSC".





En aquest sentit, Iglesias ha subratllat que en política no hi ha xecs en blanc, i en cas que Sánchez proposés "una bogeria" podria afectar una eventual negociació postelectoral. "Si proposa una bogeria ningú en el seu sa judici ens podria permetre que li recolzéssim", ha afegit.





Després d'això, el líder de Podem ha incidit que el necessari a Catalunya és que hi hagi "diàleg i reconciliació", i ha apuntat que no es tornaran a veure vies unilaterals: "Ho sé jo, ho sap Torra i Pedro Sánchez", ha afegit, per després recalcar que hi ha consens entre els independentistes en què la unilateralitat "va ser un fracàs".